Diskussion um Schul-Container Eltern fordern eine schnelle Aufstellung. An diesem Dientag könnte eine Entscheidung fallen.

Die Langebrücker Grundschule ist überfüllt. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Eltern aus Langebrück sind derzeit besorgt über die angemessene Betreuung der Erstklässler ab kommendem Schuljahr. Die Grundschule am Wiesenweg ist bereits jetzt bis über ihre Kapazitätsgrenzen belegt, ab Sommer sollen noch einmal mehr als 70 Kinder eingeschult werden. Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat setzen sie sich deshalb für die Aufstellung von Schulcontainern an der Grundschule Langebrück ein. Sie fordern, dass die Container mit Beginn des Schuljahres 2017/18 im September in Betrieb gehen. Ansonsten sei ein angemessener Unterricht der Grundschüler nicht mehr möglich.

An diesem Dienstag könnte eine Entscheidung fallen. Bei der Sitzung des Ortschaftsrates ab 17.30 Uhr im Kleinen Saal des Bürgerhauses steht das Thema auf der Tagesordnung. Dazu ist ein Vertreter des Schulverwaltungsamtes der Stadt Dresden eingeladen. Er soll Lösungsvorschläge unterbreiten. (SZ)

