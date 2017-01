Diskussion um Schallemissionen durch Windräder Windkraftanlagen sind im Landkreis nicht unumstritten. Ob sie krank machen, ist nun Thema eines Informationsabends.

Wie groß ist die Schallemission durch Windkraftanlagen? Um diese Frage dreht sich eine neue Informationsveranstaltung, die der Regional Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge und die Sächsische Energieagentur Saena GmbH planen. Unter dem Titel „Windenergienutzung und Gesundheit – haben Schallemissionen von Windenergieanlagen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit?“ werden Fragen rund um die von Windrädern ausgehenden Schallemissionen und deren Wirkungen beleuchtet.

Dazu sind Fachexperten aus dem gesamten Bundesgebiet und verschiedenen wissenschaftlichen Fachbereichen eingeladen. Sie werden in Impulsvorträgen die wichtigsten Fakten präsentieren. Im Anschluss daran werden die Referenten im Podium unterschiedliche Standpunkte diskutieren und Fragen aus dem Publikum beantworten. Besucher können danach an sogenannten Thementischen mit den Experten ins Gespräch kommen. Etwa eine Stunde lang stehen sie für individuelle Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Bereits im Sommer 2016 hatte der Planungsverband in Neustadt über mögliche Standorte für neue, leistungsfähige Windkraftanlagen informiert. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge soll es künftig zwölf Standorte geben. Die Suche nach geeigneten Flächen ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Die ausgesuchten Flächen werden noch weiter untersucht. So wird beispielsweise geprüft, ob Naturschutzaspekte gegen den Bau von Windkraftanlagen sprechen. Schon bei diesem Infoabend wurde das Thema Schallemission angesprochen. Der Planungsverband kündigte damals an, zu diesem Thema einen extra Abend zu veranstalten.

Der Infoabend wird am Montag, dem 30. Januar, um 18 Uhr, im großen Saal des Hygienemuseums in Dresden stattfinden. Die Veranstaltung ist bis 21.15 Uhr angesetzt. Interessierte Besucher müssen sich im Vorfeld im Internet anmelden.

www.saena.de/aktuelles/veranstaltung.html

