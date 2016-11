Diskussion um neuen Supermarkt Bei der geplanten Filiale geht es unter anderem um das Dach. Die Entscheidung liegt beim Landratsamt.

Bei Müllermilch soll ein Discounter gebaut werden. © Thomas Drendel

Auf der Pulsnitzer Straße in Leppersdorf rauscht unablässig der Verkehr, von dem Grundstück am Abzweig zu Müllermilch nimmt niemand Notiz. Dabei wird gerade über die Fläche an der Straße An den Breiten heftig diskutiert, genauer um die Bebauung des Areals. Eine große Supermarkt-Kette will hier eine Filiale errichten und hat einen Antrag gestellt. Jetzt werden die Details ausgehandelt.

So geht es um das Dach des Einkaufsmarktes. „Im Gewerbegebiet Leppersdorf sind Satteldächer vorgeschrieben. Jetzt hat das Unternehmen eine Ausnahme davon beantragt“, sagt Roland Kaiser, Mitarbeiter der Wachauer Gemeindeverwaltung. Inzwischen ist darüber im Technischen Ausschuss diskutiert worden. „Die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, dem Antrag zuzustimmen, also eine Ausnahme zu gestatten“, sagt er.

Unklar welcher Supermarkt

Vermutlich wird das Gebäude ein Flachdach erhalten. Auch die Höhe weicht von der Norm ab. „Es wurde eine Gebäudehöhe beantragt, welche die im Bebauungs-Plan festgesetzte Norm leicht überschreitet. Die Gemeinde muss nun entscheiden, ob eine diesbezügliche Befreiung vom B-Plan genehmigt wird“, sagt Gernot Schweitzer vom Landratsamt in Bautzen. Weiterer Knackpunkt ist der Regenwasserabfluss. Wird der nicht gegenüber den ursprünglichen Plänen reduziert, drohen bei starkem Regen Schäden, sagen Gemeinderäte. Über alle Punkte und den Antrag auf Bau des Supermarktes insgesamt muss jetzt das Landratsamt entscheiden. Wann die Genehmigung erfolgt, ist noch offen. Unklar ist auch immernoch, welche Supermarkt-Kette den Antrag gestellt hat. Nach ersten Informationen handelt es sich um einen deutschen Discounter mit einem Lebensmittelangebot, Waren des täglichen Bedarfs und Artikeln für Haushalt und Freizeit. Der Einkaufsmarkt entsteht in der Nähe des Firmensitzes des Leuchtenbauers Helestra an der Straße.

Ausschlaggebend für den Discounter dürfte die hohe Zahl der Beschäftigten bei Sachsenmilch und den anderen Unternehmen der Müller Gruppe am Standort Leppersdorf sein. Rund 2 500 Menschen arbeiten hier, hinzu kommen die fast 1 000 Einwohner der Ortschaft. Darüber hinaus verfügt der Markt über eine gute Verkehrsanbindung über die A4 und die S177. (td)

