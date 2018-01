Diskussion um leere Ecke Was mit dem unbebauten Grundstück am Zinzendorfplatz passiert, ist offen. Um die Frage nach einem Hotel wird debattiert.

Herrnhuter Ansichten: Zinzendorfplatz © Bernd Gärtner)

Für die unbebaute Ecke am Zinzendorfplatz zur Löbauer Straße gibt es derzeit keine konkreten Pläne. Auch die Idee, dort vielleicht ein Hotel zu errichten, wie der von der Stadt beauftragte Planer für das Stadtentwicklungskonzept, Andreas Bednarek, jüngst in der SZ ins Spiel gebracht hatte, sei momentan kein Thema, betonte Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste): „Es hat derzeit niemand vor, dort ein Hotel zu bauen.“

Ob man nicht wenigstens das Areal etwas grüner machen und für die Schüler, die derzeit dort auf den Bus warten, vielleicht Bänke aufgestellt werden könnten, wollte Stadtrat Hartmut Tittmann (Herrnhuter Liste) wissen. Anregen oder vorschlagen könne man das, sagte Bürgermeister Riecke. Er gab aber zu bedenken, dass das Areal in Privatbesitz sei und die Stadt bei der Gestaltung keinerlei Einfluss ausüben kann. Gespräche mit dem Eigentümer habe es aber seit Langem nicht mehr gegeben. Riecke verwies zudem darauf, dass sich nach Abschluss der Bauarbeiten an den Zinzendorfschulen und dem Abriss des alten Gebäudes die Situation beim Schülerverkehr verändern werde. Denn die Bushaltestelle werde dann wieder vom Zinzendorfplatz in Richtung Schule verlagert.

