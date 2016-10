Diskussion um Inselfest-Zukunft Die Gemeinde plant derzeit ihre Finanzen fürs nächste Jahr. Um ein Thema dürfte es dabei eine heftige Debatte geben.

Matthias Reim beim Frauenhainer Inselfest 2016: Mit seiner Begleitband begeisterte der beliebte Schlagerstar die rund 500 Zuhörer im Festzelt. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

In der Röderaue wird offenbar in den nächsten Tagen über das Schicksal des Inselfestes entschieden. In den Ausschüssen der Gemeinde sei das Thema auf der Tagesordnung, hieß es aus dem Rathaus Frauenhain. Dort soll neben dem Gemeinde-Haushaltsplan der Wirtschaftsplan der Gemeindetöchter Visio und Leuchtpunkt besprochen werden. Allerdings erfolge die Debatte zunächst nichtöffentlich.

Über das Inselfest war indes bereits im letzten Gemeinderat heftig debattiert worden. Grund ist, dass die Traditionsveranstaltung, die von der Gemeindetochter Visio OMR GmbH ausgerichtet wird, auch in diesem Jahr ein Minus eingefahren hatte. Über die Höhe macht die Geschäftsleitung keine Angaben. Für 2016 rechnet die Visio laut Wirtschaftsplan insgesamt mit einem Verlust von etwa 45 000 Euro.

Ob und wenn ja, wie das Traditionsfest weitergeführt werden soll, ist derzeit offen. Nach SZ-Informationen stehen mehrere Varianten zur Debatte. Eine ist, das Fest nur noch aller zwei Jahre auszurichten. Eine andere ist, einen Partner dazuzuholen. Möglich auch, dass die Gemeinde das Fest komplett streicht. (ewe)

