Diskussion um die Schulstraße Die derzeit viel als Umleitung genutzte Strecke soll noch dieses Jahr saniert werden. Doch es gibt mehrere Probleme.

„Die Straße ist stark sanierungsbedürftig“ – Bürgermeister Jörg Jeromin. © Sebastian Schultz

Es ist einiges los auf der Schulstraße in Strehla, der zentralen Verbindung zwischen Haupt- und Lindenstraße. Um den Zustand zu verbessern, hat die Stadt eine grundhafte Sanierung der Straße jetzt zur Debatte gestellt. Rund 227 000 Euro würde das kosten, knapp 100 000 Euro müsste die Stadt aus eigenen Mitteln dazu beisteuern, so Bauamtsleiterin Elke Schulze im Technischen Ausschuss. Nicht gerade billig, doch laut Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) ist die Straße aber stark sanierungsbedürftig. Es sei auch noch offen, ob die Maßnahme für die Stadt wirklich finanzierbar ist. Jeromin sprach sich dennoch für den Bau aus – wegen der „Abschreibungsfalle“.

Die hat mit dem neuen Haushaltswesen namens Doppik zu tun, das in Sachsen in den vergangenen Jahren eingeführt wurde. Anders als bisher müssen Kommunen die Wertminderung ihres Vermögens – dazu zählen Straßen, Gebäude, Autos – jetzt im Haushalt als jährliche Aufwendungen mit kalkulieren. Hintergedanke ist, dass sich Straßen, Gebäude und Maschinen mit der Zeit abnutzen und irgendwann ersetzt werden müssen. Die Abschreibungen sollen die Kommunen anhalten, das zu beachten. Ein Effekt dieses neuen Denkens: Die finanziellen Spielräume der Kommune werden enger.

Weil das auch in Strehla absehbar ist, wolle er die Schulstraßen-Sanierung in den Haushalt aufnehmen, so Stadtchef Jeromin. Reimar Kalkhof (CDU) sprach sich dafür aus, die Straße sicherer zu machen. Kritischer sah es Erich Knott (Linke), der auch andere Straßensanierungen, zum Beispiel in Paußnitz, für wichtig hält. Tino Naumann (CDU) sprach sich für die Sanierung der Schulstraße aus, „aber bitte mit Pflaster“, um den Gassencharakter zu erhalten. Ob die Stadträte die Sanierung der Schulstraße befürworten, müssen die bevorstehenden Klausur-Tagungen zum Haushalt 2017 zeigen. (SZ/ewe)

zur Startseite