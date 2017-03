Diskussion um Burgberg-Shuttle Die SPD möchte die Kosten für den teuren Service senken. Am Mittwoch wird darüber im Stadtrat beraten.

Sollen Taxiunternehmen den Shuttleverkehr zum Burgberg übernehmen, wenn der Aufzug ausfällt? Das wollen die Stadtratsfraktionen der Freien Bürger, der SPD und der Bündnisgrünen von der Meißner Verwaltung wissen. © Claudia Hübschmann/Archiv

In Vorbereitung der kommenden Stadtratssitzung in Meißen in dieser Woche hat die Fraktion der Freien Bürger, der SPD und der Bündnisgrünen an die Stadtverwaltung einige Fragen gestellt, insbesondere inwieweit Taxiunternehmen den Shuttleverkehr übernehmen könnten, um Kosten zu sparen. Das teilte jetzt Stadtrat Matthias Rost über Facebook mit.

Die Antwort der Stadtverwaltung werde sicherlich die Entscheidung der Fraktion hierzu beeinflussen. Des Weiteren möchte diese wissen, welche Kosten durch den bereits durchgeführten Shuttleverkehr bei Ausfall des Aufzuges angefallen sind, schreibt Rost.

Unabhängig davon wurde die Stadtverwaltung dem SPD-Kommunalpolitiker zufolge auf Antrag der Fraktion Freie Bürger, SPD und Bündnisgrüne einstimmig durch den Stadtrat aufgefordert, bis zum 30. Juni dieses Jahres eine Gesamtkonzeption zur dauerhaften Herstellung der Betriebstauglichkeit des Burgbergaufzuges vorzulegen. Denn eines sei klar, ein Bus- oder Taxishuttleverkehr könne nur eine Übergangslösung sein, so Rost.

