Diskussion über Sprengbunker In Großröhrsdorf trafen sich jetzt Vertreter der Stadt und der Investor, um über das Vorhaben zu reden.

Um die Zukunft dieses Bunkers drehen sich viele Diskussionen. © Thorsten Eckert

Das bei Seeligstadt von einem Investor geplante Sprenglabor sorgt im benachbarten Großröhrsdorf für Diskussionsstoff. In einem früheren Bunker unweit des Masseneibades sollen Werkstofftests stattfinden. Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler Gegenwind thematisierte das Vorhaben jetzt bei einer öffentlichen Veranstaltung u. a. mit dem Sprengmeister und Investor Andreas Wichor, der zugleich Geschäftsführer der LSG Lausitzer Sprenggesellschaft ist. Alle Bedenken hätten auch nach dem sachlichen Gedankenaustausch nicht ausgeräumt werden können, stellen die Stadträte in einer Mitteilung fest.

So hatten die Investoren auch das Unternehmenskonzept für den Sprengbunker sowie technische Informationen dabei. Es soll täglich, nur tagsüber und nicht an den Wochenenden gesprengt werden. Sprengstoff soll keiner vor Ort gelagert werden, heißt es. Beim vorgestellten Konzept handelt es sich sowohl um Sprengungen, um Werkstoffe und Materialien zu testen. Auch eine Produktion sei vorgesehen. Vom künftigen Betreiber sei hervor gehoben worden, dass dieses Unternehmen im deutschlandweiten Umfeld schon etwas Besonderes sei. Die Stadträte der Freien Wähler stellen Ihrerseits fest: „Wir meinen, es muss auch das umliegende Landschaftsschutzgebiet und das etwa 500 Meter entfernte Massenei-Bad in der Entscheidungsfindung zum Betreiben eines Sprengbunkers mit betrachtet werden.“ So hatte auch die Stadt ihre Bedenken schon mehrfach erläutert. So wird unter anderem befürchtet, die Sprengungen könnten Schäden an der Bausubstanz des Bades verursachen. Außerdem ist man im Rathaus der Meinung, es wäre besser, das frühere Militärgelände mit ins Landschaftsschutzgebiet drumherum zu integrieren. (SZ)

