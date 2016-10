Diskussion über schnelleres Internet Die Verbesserung der Breitbandversorgung ist Thema in der Sitzung des Gemeinderats Klingenberg am Dienstag.

© Symbolfoto: dpa

Klingenberg/Dorfhain. Die Gemeinde Klingenberg hofft darauf, dass im Rahmen einer Initiative des Bundesverkehrsministeriums künftig mehr Ortsteile mit schnellem Internet versorgt werden können. Vor allem für Bereiche der früheren Gemeinde Pretzschendorf könnte der Ausbau bald ein Thema sein. Doch ehe die Verwaltung das Vorhaben anschiebt, für das es Fördergeld geben kann, wollen die Gemeinderäte darüber beraten.

Die Verbesserung der Breitbandversorgung ist ein Thema bei ihrer Sitzung an diesem Dienstag, dem 11. Oktober, in Höckendorf. Das Treffen im Seminarraum des Hotels „Zum Erbgericht“ beginnt um 19 Uhr.

Die Nachbargemeinde Dorfhain hat indes das Breitband-Projekt zum Glasfaserkabel-Ausbau in jedes Haus auf den Weg gebracht. Um eine möglichst hohe Förderung zu erhalten, müssten sich so viele Einwohner wie möglich – finanziell – beteiligen. Drei Viertel der rund 550 Dorfhainer Haushalte entschieden sich zum Fristende, Ende September, für so einen Anschluss. (SZ/skl)

