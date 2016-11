Diskussion über Freitals Finanzplan

Mit welchen Einnahmen rechnet die Stadt Freital 2017? Und worin soll investiert werden? Diese Fragen werden im Haushaltsplan beantwortet. In der Sitzung des Pesterwitzer Ortschaftsrates am Montag, 28. November, wird das Konzept zum ersten Mal öffentlich besprochen. Die Ortsbeiräte können zwar Empfehlungen abgeben, wofür Geld ausgegeben werden soll, Entscheidungsgewalt haben sie aber nicht. Neben dem Finanzplan steht auch eine Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Vereinsraum der Feuerwehr am Dorfplatz 1. (SZ/win)

zur Startseite