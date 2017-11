Diskussion über Einschränkungen für Glyphosat

Eine Bundesregierung hat ja wohl einen Vertrag und dieser ist einzuhalten. Wo nicht muss es Strafen hageln! Was ich dieser CSU- Grande geleistet hat- ist unwürdig, kriminell und fordert geradezu den sofortigen Rausschmiss. Was passiert- Eierlein- lass uns treue sein?! Man muss nicht SPD- Anhänger sein, um dieses Geschachere aufs Äußerste makaber zu nennen. Das um so mehr, als damit Tatsachen geschaffen wurden, die schon die Frage gestatten müssen, was ist so eine Regierung wert? Darf sich eine CSU (eine Einländerpartei!) aufs "Dienlichste" über Gesamtinteressen unseres Landes hinweg setzen? Auch wenn diese immer mal wieder die Meinung vertritt, die Anständigste und Wissendste im Lande zu sein?! Und, was sind Verträge in einer Regierung wert, wenn ein Einzelner "Schicksal" spielen darf- ohne Wiederkehr?!Er gehört sofort entlassen!Was interessieren die Bundesbürger die Spielchen in Bayern?!Und, da nicht mehr anders machbar- Glyphosat gehört in Deutschland verboten!!! Waren daraus auch!!