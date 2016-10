Diskussion über Einkaufsmarkt Die Wachauer Gemeinderäte hatten den Investor aufgefordert, das Projekt nachzubessern. Jetzt steht es wieder auf der Tagesordnung.

© Thorsten Eckert

Die Errichtung eines Einkaufsmarktes in Leppersdorf ist erneut Thema im Technischen Ausschuss der Gemeinde Wachau. Die Sitzung findet am Dienstag, dem 25. Oktober, um 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung in Wachau statt. Die Gemeinde hatte Nachbesserungen beim Regenwasserabfluss gefordert. Sie mahnten eine Drosselung der maximalen Abflussmenge auf drei Liter pro Sekunde. Bei starkem Regen könnten Teile der Leppersdorfer Kanalisation die Wassermassen nicht mehr fassen und Kanaldeckel herausgedrückt werden, schätzt die Verwaltung ein. Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass eine große deutsche Handelskette an der Straße An den Breiten/Ecke Pulsnitzer Straße einen großen Einkaufsmarkt errichten will. Um welchen Anbieter es sich genau handelt, ist noch unklar.

Außerdem stehen auf der Tagesordnung des Ausschusses der Umgang mit Werbe-Hinweisschildern in den Ortsteilen der Gemeinde Wachau sowie die Sanierung des Dorfzentrums Wachau. Darüber hinaus müssen die Räte über den Neubau eines Einfamilienhauses entscheiden. Alle Interessenten sind eingeladen. (SZ)

zur Startseite