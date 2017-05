Diskussion über Brache am Rathaus Deuben

Was geschieht mit einer der größten brachliegenden Flächen in Freital? Im Rathaus soll nun entschieden werden, wie es mit dem Grundstück zwischen Rathaus Deuben und Goetheplatz weitergeht. Wie die Leiterin des Stadtplanungsamtes, Josephine Schattanek, mitteilt, wolle man sich grundsätzlich Gedanken darüber machen, was mit der Fläche geschehen soll. Im aktuellen Freitaler Haushalt sind insgesamt 240 000 Euro an Fördermitteln für die Platzgestaltung eingeplant. Ob diese auch tatsächlich dafür verwendet werden, ist aber offen. Möglicherweise könnte das Grundstück – ähnlich wie beim Areal am ehemaligen Sächsischen Wolf – an einen Investor verkauft werden. Eine Entscheidung muss her, weil die Fördermittel nur noch bis zum Ende des kommenden Jahres verbaut werden können. 2019 endet die Förderung für die Sanierungsgebiete Deuben und Potschappel. (SZ/win)

