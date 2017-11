Diskussion mit Michael Kretschmer Der designierte Tillich-Nachfolger will mit den Döbelnern ins Gespräch kommen.

Michael Kretschmer, sächsischer CDU-Generalsekretär und designierter Nachfolger von Ministerpräsident Stanislaw Tillich, will am 4. Dezember in der katholischen Kirchgemeinde St. Johannes mit den Döbelnern ins Gespräch kommen. © Rene Plaul

Haben christliche Vorstellungen in der Politik eine Zukunft? Zu diesem Thema will Michael Kretschmer, sächsischer CDU-Generalsekretär und designierte Nachfolger von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), mit Gästen einer Veranstaltung bei der katholischen Kirchgemeinde St. Johannes ins Gespräch kommen.

Der „Katholische Arbeitskreis in der CDU Sachsen“ hat den Politiker eingeladen und will mit ihm über das „C“ in der CDU auf Landes- und Bundesebene sprechen und darüber, was die Partei für Christen interessant macht. „Der Arbeitskreis möchte gern mit Herrn Kretschmer einen kleinen Blick in die Zukunft der CDU und des Freistaates Sachsen werfen“, so der Vorsitzende Mathias Kretschmer.

Die Veranstaltung beginnt am 4. Dezember um 17 Uhr in den Räumen der Kirche St. Johannes, Rosa-Luxemburg-Straße 21. Am Ende der Veranstaltung wird um eine Kollekte für die Kosten gebeten – diese komme der Gemeinde zugute. (DA)

zur Startseite