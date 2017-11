Diskussion mit dem Schweinebaron Eigentümer Tigchelaar stellte am Sonnabend seine abgespeckten Pläne für die Erweiterung der Mastanlage vor. Der Kompromiss erntet nicht nur Widerspruch.

Die alte Schweinemastanlage in Stroga ist unerträglich geworden. Die Wäsche riecht, Fenster bleiben oft zu. Der Betreiber würde das zwar technisch ändern, will dafür aber einen Ausbau mit viel mehr Tieren, was viele auch skeptisch macht. © Montage/Anne Hübschmann

Nun sollen es 4300 statt 3880 Mastplätze sein. Dafür will Marten Tigchelaar auf die geplante Ferkelaufzucht mit mehr als 6000 Tieren gänzlich verzichten. Das heißt, er würde die vorhandenen Ställe modernisieren und nur einen Zusätzlichen bauen lassen. Die Strogaer Schweinemastanlage bekäme eine moderne Abluftreinigung mit Luftwäsche und Biofilter, die die Geruchsemission um etwa 70 Prozent verringert. Und statt der offenen Güllelagune würde ein abgedeckter Lagerbehälter gebaut. So sieht der Kompromissvorschlag aus, den der aus den Niederlanden stammende Schweinezüchter den Einwohnern von Stroga am Samstag präsentierte.

Derzeit werden in den Ställen am Dorfrand 1800 Schweine gemästet, und da die Abluft über Öffnungen im Dach abzieht, stinkt es den Strogaern seit Jahren gewaltig (die SZ berichtete). Im Frühjahr 2015 war Tigchelaar erstmals mit Sanierungsplänen an die Öffentlichkeit gegangen. Seine Philosophie: Eine Abluftreinigungsanlage sei wirtschaftlich nur vertretbar, wenn gleichzeitig die Kapazität der Anlage erweitert wird. Dann aber werde sich die Situation schlagartig verbessern. Bei vergleichbar ausgestatteten Ställen gebe es so gut wie keine Geruchsbelästigung mehr.

Strogas Ortschaftsrat fand das zunächst in Ordnung und stimmte den Plänen zu. Auch die Großenhainer Stadtverwaltung stand dem offen gegenüber. Nicht aber die Dorfbewohner. Vor der Stadtrats-Entscheidung über die Baugenehmigung im Mai 2015 machte eine Unterschriftenliste die Runde, auf der sich 56 Haushalte gegen die Erweiterung der Mastanlage aussprachen – bei nur 140 Einwohnern eine klare Mehrheit. Mit diesem Votum im Rücken rief die AL-Fraktion im Stadtrat zur namentlichen Abstimmung und fegte damit die Genehmigung vom Tisch. Damit war zwar die Erweiterung Geschichte, aber da die Strogaer Schweinemast Bestandsschutz genießt, wurde der zeitweise unerträgliche Gestank quasi festgeschrieben.

So wie bisher könne es aber nicht weitergehen, befand Großenhains Baubürgermeister Tilo Hönicke am Sonnabend in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung. Der Rathaus-Mann schlug den Strogaern vor, Tigchelaars abgespeckten Erweiterungsplänen einschließlich Abluftreinigung eine Chance zu geben. Die Stadt könnte einen neuen Bebauungsplan aufstellen, in dem die Umweltaspekte peinlich genau festgehalten würden.

Das gebe den Behörden die Möglichkeit, die versprochene Senkung der Geruchsemission zu kontrollieren und bei Verstößen einzuschreiten. Von den knapp 30 Einwohnern, die der Einladung des Ortschaftsrates gefolgt waren, kam sowohl Zustimmung als auch Widerspruch. Einige wären schon damit zufrieden, wenn der Schweinebaron die Fütterung umstellt, das heißt, auf Abfälle aus der Nahrungsmittelproduktion verzichtet. Die seien zu einem großen Teil für den Gestank verantwortlich. Andere setzten sich vehement für eine Abluftreinigung ein – auch um den Preis von mehr Mastplätzen. Von der großen Einigkeit, die die Unterschriftensammlung vor zwei Jahren suggeriert hatte, war jedenfalls nichts mehr zu spüren. Eine Mehrheit der Anwesenden zeigte sich nun eher kompromissbereit.

Der Vorbesitzer der Mastanlage, Giovanni Benelli, warf Marten Tigchelaar allerdings vor, die Sorgen der Strogaer nicht ernst genommen zu haben. So ein Projekt könne man nicht mit Gewalt durchsetzen, sondern nur in geduldigem Miteinander. Der Niederländer habe seinen Rat in den Wind geschlagen, ein paar Tage im Ort zu verbringen und mit den Leuten zu reden.

Am Ende beruhigte sich die Stimmung wieder und Ortsvorsteher André Manig bat um ein paar Tage Zeit, damit der Ortschaftsrat die Sache noch einmal überdenken könne. In zwei Wochen will das Gremium dann eine Empfehlung an den Stadtrat übermitteln.

zur Startseite