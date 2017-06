Diskussion im Steinbruch Immer wieder steht der Betrieb in der Kritik. Beim Tag der offenen Tür wurden Fragen beantwortet. Doch es bleiben Forderungen.

Gespräche zum Tag der offenen Tür im Steinbruch Pließkowitz. Ingrid und Lothar Brachvogel (r.) aus Kleinbautzen sagen, dass bei den Sprengungen das ganze Haus wackelt. Ansprechpartner war Geschäftsführer Jens Gerisch (2.v.l.). Bürgermeister Matthias Seidel fand die Veranstaltung informativ. Jürgen Wengler (l.) unterstützt die Forderungen der Kleinbautzener. © Carmen Schumann

Ins Gespräch kommen, aufklären, erklären – das war das Anliegen, das die Firma Pro Stein, Betreiber des Steinbruchs Pließkowitz, zum Tag der offenen Tür hatte. Geschäftsführer Jens Gerisch kam so auch mit Ingrid und Lothar Brachvogel aus Kleinbautzen ins Gespräch, um zu erfahren, welche Sorgen sie haben, und zu erklären, wo Pro Stein helfen kann und wo nicht. Das Ehepaar erzählte, dass bei jeder Sprengung das Haus wackelt. Außerdem stört sie der Dreck, der durch den Steinbruch verursacht wird. Gerisch schätzt, dass etwa 300 Interessenten auf den Tag verteilt vor Ort waren. „Wir waren am Ende ziemlich alle“, sagt Gerisch, aber er sagt auch, „positiv alle“. Auch wenn der Tag etwas holprig losging. Grund war eine Gruppe von Kleinbautzenern, die einen Forderungskatalog aufgemacht hatte. „Wenn man die Entwicklung der vergangenen Jahre sieht, ist es nicht ganz unverständlich, wie die Reaktionen sind. Aber ich konnte natürlich nicht zulassen, dass sie unsere Veranstaltung zu ihrer machten“, sagt Jens Gerisch. Später führte er viele Einzelgespräche, bei denen er sich die Sorgen der Bürger anhörte. Außerdem konnten seine Mitarbeiter an den verschiedenen Stationen auch viele Wissenslücken schließen. „Das war auch für unsere Mitarbeiter eine neue Situation. Sie konnten zum Beispiel ihren Familien den Arbeitsplatz zeigen und erklären“, sagt Gerisch. Doch das interessierte die Bürger von Kleinbautzen nicht so sehr. Sie beharrten auf ihren Fragenkatalog. Sprecherin Luise Dutschmann, ehemalige Friedensrichterin von Malschwitz, will nun innerhalb von 14 Tagen Antwort aus der Firmenzentrale von Pro Stein in Elstra. So geht es um die großen Staubwolken und ihre Zusammensetzung, um Eingriffe in die Natur oder darum, dass keine Steinbruch-Lkw mehr durch Kleinbautzen fahren sollen. Die Brücke Richtung Purschwitz sei nur für 25-Tonner ausgelegt. Doch da kann Jens Gerisch jetzt schon sagen, dass er keine Handhabe sieht. „Das sind ja Lkw der Betriebe, die zu uns kommen. Da muss man schon auf die Vernunft der Fahrer hoffen“, sagt der Pro-Stein-Geschäftsführer. Dann müssen die Einwohner Fotos machen und die Fahrer bei der Polizei anzeigen, sagt er.

Unabhängige Gutachterin vorgeschlagen

Bernd Rehn, der seit Langem versucht, zu klären, ob und wodurch die Risse in seinem Haus in Doberschütz zustande gekommen sind, war am Sonnabend auch in Pließkowitz. Er hatte den Eindruck, dass die Verantwortlichen etwas genervt waren von der Initiative der Bürger. „Aber die Dokumente zeigen doch, dass auch unser Bürgermeister hätte schon politisch wirksam werden können“, meint Rehn. Er habe im April Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) eine unabhängige Gutachterin vorgeschlagen, die Messungen während der Sprengungen organisiert und ausgewertet hätte. „Bis heute gibt es keine Antwort“, sagt Rehn. Der Gutachter, den Pro Stein am Sonnabend mitgebracht hat, hat schon einige Veränderungen bei den Sprengungen angeregt. Insgesamt wird er drei Sprengungen begleiten und unter anderem die Ausbreitung der Erschütterungswelle sowie die Vorzugsrichtung und -entfernung betrachten, sagt Jens Gerisch. Er hat mit Luise Dutschmann ausgemacht, dass er zu einem Treffen der Kleinbautzener Initiative eingeladen wird, um weitere anstehende Fragen zu beantworten. Auch mit dem Bürgermeister gibt es weitere Gespräche. Immerhin habe der Betrieb seit einer Einwohnerversammlung im Januar schon eine Reihe von Veränderungen realisiert. So wurde die Zufahrt zum Betriebsgelände asphaltiert. Was die Schäden an den Häusern angeht, bleibt Jens Gerisch skeptisch, ob sie vom Steinbruch verursacht worden sind. Doch auch an diesem Thema will er dranbleiben.

