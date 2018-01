„Diskrepanz zwischen Training und Wettkampf ist enorm“

Die Handballer der SG Pirna Heidenau haben ihre Plauener Woche mit 1:3 Zählern abgeschlossen. Nach dem 22:22 gegen Aufsteiger Einheit blieb für die Eisenbahner das Oberlosaer Tor beim 21:14 (5:9) fast wie vernagelt. „Wir machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten“, ärgerte sich Trainer Dusan Milicevic beim Blick auf die Anzeigentafel in der Kurt- Helbig-Halle.

Lok stellt zwar die drittbeste Abwehr der Mitteldeutschen Oberliga, aber vorn treffen Schneider und Co. einfach zu selten. Mit einem Schnitt von 20 Treffern pro Spiel bleibt die Mannschaft weit hinter den Erwartungen ihres Trainers zurück. „Die Diskrepanz zwischen Training und Wettkampf ist enorm, so Milicevic. „Wir arbeiten beharrlich daran, das abzustellen.“

Im Hinspiel hatte Plauen einen 29:22-Auswärtserfolg auf dem Sonnenstein eigenfahren. Gegen Pirna feuerten knapp 500 Zuschauer ihre Schwarz-Gelben an. „Wenn zwei der abwehrstärksten Teams der Liga aufeinandertreffen, wird auch die Torquote entsprechend sein“, mutmaße Uwe Heller. Nach einer knappen Viertelstunde unterstrich Philipp Gildemeister mit dem 3:3 die Aussage des Lok Managers. Bis zur Pause gestattete die Plauener Abwehr den Gästen nur noch zwei Treffer. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal mit nur fünf erzielten Treffern in die Kabine gegangen sind“, so Milicevic. Bis zur 45. Minute (15:11) blieb es beim 4-Tore-Vorsprung von Oberlosa. Die Rote Karte für „Toto“ Schneider und eine Reihe von Fehlversuchen bremsten die Pirnaer Aufholjagd. „Wir müssen am Sonnabend auf dem Sonnenstein gegen Staßfurt unsere Hausaufgaben machen“, nimmt Heller die Mannschaft in die Pflicht. (Reiche)

zur Startseite