Discounter verschenkt Vitamine Netto Nord unterstützt seit Jahren das Kinderhaus Kunterbunt. Dort revanchierte man sich – mit einem Ständchen im Markt.

Kinder aus dem Haus Kunterbunt singen Weihnachtslieder für Kunden des Netto-Marktes – als Dankeschön für die Spenden des Unternehmens. © Steffen Unger

Gesunde Ernährung wird im Bischofswerdaer Kinderhaus „Kunterbunt“ groß geschrieben. Unterstützt wird die Einrichtung dabei vom Team des Netto-Marktes an der Kamenzer Straße. Seit drei Jahren stellt der Discounter frisches Obst und Gemüse kostenlos bereit, das die Mädchen und Jungen dann verputzen dürfen. Einmal in der Woche, meist dienstags, kommt eine Erzieherin in den Markt und wählt die Früchte aus. Manchmal wird sie von Kindern begleitet, manchmal kommt sie allein.

„Wir achten bei der Auswahl auf Vielfalt, schauen, dass auch Gemüse dabei ist“, sagt die Leiterin der Kindereinrichtung Margit Ziesch. Hoch im Kurs stehen bei den Kleinen Äpfel und andere Früchte. Ausgewählt werden sie nach dem Angebot der Saison. Aber auch Gurken, Tomaten, Kohlrabi und anderes werden verputzt. Meist natürlich roh, weil dann noch alle Vitamine enthalten sind.

Am Beginn der Partnerschaft stand eine bescheidene Anfrage. „Wir fragten im Markt an, ob man etwas für unser Kinderhaus geben würde“, erinnert sich Margit Ziesch. Bei Netto Nord, Tochter des dänischen Konzerns Dansk Supermarked, stieß man mit dieser Bitte auf eine bemerkenswerte Offenheit. „Uns wurde angeboten, regelmäßig Obst und Gemüse zu holen – kostenlos“, so die Leiterin.

Ein Gutschein für Gesundes

Nun wurde die Zusammenarbeit auf eine neue Stufe gehoben. Das Handelsunternehmen und die Bischofswerdaer Kindereinrichtung schlossen einen Patenschaftsvertrag. Es ist einer von fünf Verträgen im Großraum Dresden. Demnach bekommt das Kinderhaus jeden Monat einen Einkaufsgutschein über 50 Euro für den „gelb-schwarzen“ Netto-Markt. Geld, um Obst und Gemüse einkaufen zu können. Die Zusammenarbeit erhält damit eine neue, verbindliche Form. Die Kinder und ihre Erzieherinnen revanchierten sich am Mittwochvormittag auf ihre Weise: Sie sangen Weihnachtslieder für Mitarbeiter und Kunden des Marktes. Im Haus „Kunterbunt“ an der Geschwister-Scholl-Straße werden 102 Kindergarten- und Hortkinder betreut. (SZ)

