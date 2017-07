„Discounter sind besser als Leerstand“ Immer mehr Billigläden. Doch der Handelsexperte Wolfgang Fritz sieht auch positive Seiten der Discountisierung.

Im Riesaer Zentrum gibt es inzwischen viele Discounter wie Mäc Geiz oder NKD.

Dr. Wolfgang Fritz leitet das Institut für Marketing der TU Braunschweig. Er schrieb das Buch „Die Discountisierung der Gesellschaft“.

Geiz ist geil. Mancher dürfte das anders sehen. Etwa die Inhaber der alteingesessenen Geschäfte. In Riesa nimmt die Zahl von Läden im untersten Preissegment immer weiter zu. Ob Mäc Geiz, Pfennigpfeifer, Tedi oder NKD – inzwischen tummeln sich an und um den Boulevard herum viele Namen von Discountern, die es auch in den Großstädten gibt. Die SZ sprach darüber mit dem Handelsexperten Dr. Wolfgang Fritz.

Herr Dr. Fritz, in der Elbgalerie eröffnet Kik gleich neben Pfennigpfeifer eine neue Filiale. 100 Meter weiter gibt es seit einigen Monaten einen Mäc Geiz. Was sagt das über eine Stadt?

Das sagt aus, dass die traditionellen Geschäfte dort keinen Markt mehr sehen. Die Städte sind aber häufig froh, wenn mit einem Discounter überhaupt wieder Leben einzieht. Die machen den verbliebenen etablierten Geschäften dann allerdings wieder Konkurrenz.

Je geringer die Kaufkraft, desto mehr Discounter. Stimmt das?

Ja, das lässt sich schon so sagen. Die Discountisierung bringt aber nicht nur Nachteile mit sich. Discounter bieten einkommensschwachen Haushalten ein Angebot, das für sie sonst nicht erschwinglich wäre. Nun ist es aber auch nicht so, dass nur Verbraucher mit geringem Einkommen zu Aldi oder Mäc Geiz gehen. Wir sprechen vom multioptionalen oder hybriden Verbraucher. Einerseits leistet sich diese Gruppe teure Reisen oder teure Autos, gespart wird andererseits bei alltäglichen Gütern. In kaum einem Industriestaat geben Verbraucher so wenig Geld für Lebensmittel aus wie in Deutschland – nicht mal in kulturell ähnlichen Ländern wie in Österreich.

Das klingt nach einem Widerspruch.

Nicht unbedingt. Bei Produkttests stellt sich immer wieder heraus, dass die Qualität der Discounterware in vielen Fällen nicht schlechter ist als bei Rewe oder Edeka. Es wäre also sogar irrational, etwa für Waschmittel bei schlechterer oder gleicher Qualität mehr Geld auszugeben.

Was können Verwaltungen gegen die „Verramschung“ ihrer Innenstädte tun?

Letztlich entscheiden die Rathäuser über Baugenehmigungen und Gewerbezulassungen. An der Art des neuen Geschäftes – ob Discounter oder inhabergeführter Laden – kann die Verwaltung wenig machen. Letztlich ist der Verbraucher auch „der Schuldige“ an dieser Entwicklung, der die Discounterware nachfragt.

Was ist aus Ihrer Sicht besser für das Klima in einer Fußgängerzone mit alteingesessenen, inhabergeführten Läden: Discounter oder Leerstand?

Discounter sind in jedem Fall besser als ein dauerhafter Leerstand, der die Qualität einer Innenstadt erheblich beeinträchtigt. Darüber hinaus können Discounter den Wettbewerb beleben. Die etablierten Händler sehen Discounter in ihrer direkten Nachbarschaft in der Regel kritisch.

Was können sie tun?

Die Traditionsgeschäfte haben zum Teil schon erhebliche Anstrengungen unternommen, die Atmosphäre in ihren Läden zu verbessern. Ich denke dabei an Service, Freundlichkeit, besondere Angebote oder Aktionen. Damit konnten sie das Discounterwachstum auch schon ausbremsen. In der Wissenschaft sprechen wir von Trading-up. Den Inhabern bleibt auch nichts anderes übrig, wenn sie bestehen wollen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Ausbreitung von Discountern und dem Onlinehandel?

Der Preisdruck, den der Onlinehandel mit sich bringt, macht den traditionellen Läden zu schaffen. Wenn diese vom Markt verschwinden sollten, können diese Lücken von Discountern besetzt werden. Eines Tages werden wir über jeden verbliebenen Discounter froh sein.

Wie meinen Sie das?

Eines der letzten Segmente, in denen der Onlinehandel in Deutschland noch nicht erfolgreich ist, ist der Lebensmittelmarkt. Aber auch das ändert sich derzeit. Über Amazonfresh hat man seit Kurzem die Möglichkeit, aus einem Angebot von 85 000 Produkten zu wählen. Aldi zum Beispiel lehnt in seinem Kernsortiment den Onlinehandel bislang ab. Die Begründung lautet, dass Aldi immer die günstigsten Preise haben möchte. Schlägt man die Kosten für den Warenversand drauf, ist dieses Prinzip nicht haltbar. Diese Einstellung wird den Discountern irgendwann auf die Füße fallen. Sprich: Der Onlinehandel wird die Discounter und die Traditionsgeschäfte vielleicht eines Tages in einem erheblichen Maße ersetzen. Für die Innenstädte, wie wir sie heute kennen, wäre das natürlich fatal.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

