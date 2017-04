Discounter reicht Bauantrag ein

© dpa

Für den geplanten Bau eines Verbrauchermarktes an der B 6 in Großharthau wurde jetzt ein weiterer Schritt getan: Norma stellte offiziell den Bauantrag. Dieser Antrag traf am Mittwoch im Landratsamt ein, sagte Pressesprecherin Frances Lein auf Anfrage. Nun prüfe die Kreisbehörde, ob Baurecht besteht. Die gesetzliche Bearbeitungszeit dafür beträgt maximal drei Monate. In der Regel werde aber schon nach etwa sechs bis acht Wochen entschieden, so Frances Lein.

Der Discounter will noch in diesem Jahr in Großharthau in der Nähe des Feuerwehrhauses einen Markt mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche errichten. Baugrunduntersuchungen gab es schon, sagte Bürgermeister Jens Krauße (SPD). Spätestens im Frühjahr 2018 wolle Norma eröffnen, sagte der Bürgermeister unter Berufung auf die Handelskette. (SZ)

zur Startseite