Discounter erweitert Kurz bleibt der Pulsnitzer Lidl jetzt noch mal für Umbauten geschlossen. Das sollte eigentlich schon 2015 erledigt sein.

Bereits 2015 sollte der Umbau des Discounters in Pulsnitz abgeschlossen werden. Doch dann kam es offenbar zu Differenzen mit der Stadt. Die gab jetzt ihr Okay. So kann der letzte Schritt, die Erweiterung der Verkaufsfläche, jetzt noch folgen. © Matthias Schumann

Es war ein langer Weg über rund drei Jahre: Jetzt kann die Handelskette Lidl ihre Verkaufsfläche im Pulsnitzer Markt an der Kamenzer Straße doch noch erweitern. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben zu. Nach einer quälenden Zeit der Funkstille. Zuvor schwankte die Stadt mehrfach zwischen Skepsis, Zustimmung und Ablehnung gegenüber dem Projekt. Sogar zu einer Veränderungssperre kam es. So gibt es zwar schon seit Jahren einen Bebauungsplan für das Areal, nur trat er nicht in Kraft.

Ein paar Missverständnisse habe es wohl auch gegeben, schätzte Bürgermeisterin Barbara Lüke jüngst ein. Die sind nun ausgeräumt. Die Stadt gab endlich grünes Licht. Ein beschlossener Bebauungsplan liegt vor. Damit sichert sich die Stadt auch gewisse Interessen. Zu denen gehört es ebenfalls, Händler in der Stadt zu halten. Die will den Bürgern schließlich ein breites Spektrum von Einkaufsmöglichkeiten sowie bei der Warenauswahl bieten und einen wohngebietsnahen Einkauf sichern. Die Händler wollen ihrerseits mit Investitionen konkurrenzfähig und attraktiv bleiben. Darauf arbeitete Lidl schon 2015 hin, letztlich ohne den B-Plan abzuwarten. Auf die Erweiterung der Verkaufsfläche wurde verzichtet und im Bereich des Zulässigen dennoch umfangreich modernisiert. Kernstück des Umbaus war der Backwarenbereich. Ein neuer Fliesenfußboden, ein modernes LED-Beleuchtungskonzept, eine neue Decke und der Anstrich gehörten zum Umbau. Ebenso wie Arbeiten am Dach und der Fassade. Breitere Gänge und eine übersichtlichere Warenpräsentation gehörte ebenfalls zu den Zielen, so wie Barrierefreiheit und Seniorenfreundlichkeit.

Konstruktive Gespräch mit der Stadt

Dafür würden sich nun neue Möglichkeiten eröffnen. So hat Lidl auch die Erweiterung der Verkaufsfläche offenbar nicht ad acta gelegt. Inzwischen habe der Konzern „sehr konstruktive Gespräche mit der Stadt geführt“, heißt es aus der Lidl-Zentrale. „Wir freuen uns, nun die geplante Erweiterung umsetzen zu können“, sagt Sprecherin Diana Zvicer-Senolan. Der Bebauungsplan ist dafür die Leitlinie. Er beschreibt, was der Investor darf und was nicht. Die Stadt sichert damit ihre Interessen. So legt der Bebauungsplan auch Einschränkungen beim Sortiment fest, das über den Lebensmittelhandel hinaus geht. Damit will die Stadt den innerstädtischen Einzelhandel schützen. Lärmschutz und Begrünung sind ebenfalls Bestandteile. Die Erweiterung ist innerhalb der jetzigen Gebäudehülle erlaubt, von 800 auf maximal 1050 Quadratmeter. Der Händler will dafür das Lager reduzieren.

Ein bisschen Skepsis war auch jetzt noch im Rat. So war wohl auch mal eine etwas größere Erweiterung um 300 Quadratmeter im Gespräch. „Wie wird gesichert, dass es tatsächlich bei der reduzierten Fläche bleibt?“ so Holger Längert (Linke). Und wie wolle die Stadt sichern, dass sich der Händler an die Beschränkungen bei der Aktionsware hält? Die Vorgaben in der Baugenehmigung dazu seien klar, schätzt die Verwaltung ein. Die Kontrolle sei Sache der Kreisbehörde. Wenn die Stadt den Eindruck gewinne, dass bei der Aktionsware gegen Beschränkungen verstoßen werde, so informiere sie das Landratsamt.

Toilette für Kunden

Lidl will jetzt jedenfalls keine Zeit mehr verlieren. Schon Mitte des Monats sollen Wände verschoben werden: „Am Montag, 20. Februar, schließt die Lidl-Filiale in Pulsnitz nach Geschäftsschluss. Die Wiedereröffnung findet am Donnerstag, dem 23. Februar, statt.“ Die Verkaufsfläche werde im Rahmen der Genehmigung von 800 auf rund 1 000 Quadratmeter vergrößert. Damit wäre diese Sorge aus dem Stadtrat schon ausgeräumt. „Die Kunden können sich auf eine übersichtlichere Warenpräsentation und das gewohnt umfangreiche Lidl-Sortiment mit rund 1 600 Produkten freuen“, sagt die Sprecherin. Zudem stehe den Kunden zukünftig eine behindertengerechte Kundentoilette zur Verfügung.

