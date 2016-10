Discounter auf dem Festplatz Norma plant neuen Markt an der B 6 in Großharthau. Größer als andere.

Das Unternehmen Norma will sich in Großharthau ansiedeln und einen neuen Einkaufsmarkt an der Wesenitzaue errichten. Der Discounter für Lebensmittel und Non-Food-Artikel soll 1000 Quadratmeter groß werden. Vorgesehen wären für einen Ort in der Größe Großharthaus eigentlich lediglich 800 Quadratmeter, wie Bürgermeister Jens Krauße auf Anfrage sagte. Wie groß Märkte an verschiedenen Standorten sein dürfen, sei im Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien festgelegt. Weil Norma von den Regularien abweichen und größer bauen will, müsse zunächst ein Bebauungsplan erstellt werden. „Er muss feststellen, ob in der geplanten Größe ausnahmsweise gebaut werden darf“, so Krauße. Norma müsse Argumente dafür darlegen.

Großharthaus Gemeinderäte stimmten einstimmig zu, dass ein B-Plan als Voraussetzung für sämtliche Planungen erarbeitet wird. Für einen größeren Markt in Großharthau spricht, dass die Gemeinde genau zwischen zwei bereits bestehenden Märkten in Radeberg und Bischofswerda liegt und direkt an der hochfrequentierten B6.

Seit Jahren sei Norma am Standort Großharthau interessiert und im Gespräch mit der Verwaltung, so Jens Krauße. Da sich bisherige Pläne, ein Objekt bauen zu lassen und zu mieten, zerschlugen, will Norma nun selbst bauen. Das Grundstück auf dem Festplatz habe sich das Unternehmen gesichert, sagte Krauße. Großharthau brauche einen Einkaufsmarkt. Man wolle wachsen und die Nahversorgung der weniger mobilen älteren Menschen sicherstellen. (cm)

