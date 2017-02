Disco-Hafen dockt in Radeberg an Die alte Turnhalle an der Pulsnitzer Straße ist längst gefragte Party-Location. Das wird sich wieder Mitte März zeigen.

Lexer gehört zu den durchaus namhaften Szene-Größen, die Mitte März in der alten Turnhalle Pulsnitzer Straße beim „Discoport“ zu erleben sein werden. © PR

Die Wellen werden wieder rauschen. Im Discohafen nämlich; der am 11. März in der alten Turnhalle an der Pulsnitzer Straße mitten in Radeberg andocken wird. Bei den Wellen handelt es sich natürlich um Schallwellen – denn es werden kräftige Techno- und Electro-Beats sein, die da an die „Hafenkante“ rollen.

Die Macher um Johannes Baumgärtel aus dem benachbarten Feldschlößchen haben für ihren beliebten „Discoport“ auch diesmal wieder namhafte Größen der Szene verpflichten können. Bekanntester Name dürfte dabei Lexer sein; zudem sorgen unter anderem Gunjah, Step2Live und Jaques van Damme für musikalische Furore.

Der Discoport in Radeberg hat sich dabei in den vergangenen Jahren durchaus zu einer der gefragtesten Techno-Feten im Raum Dresden gemausert. Immerhin legten hier auch schon Größen wie Marusha auf. Johannes Baumgärtel lag also richtig, als er vor gut drei Jahren das Wagnis einer neuen Reihe einging, weil er überzeugt davon war, dass es in Radeberg das Publikum für solche Partys gibt. Das musste allerdings bis dahin weitgehend nach Dresden fahren. „Radeberg ist aber eigentlich eine tolle Stadt mit echt viel Potenzial auch auf diesem Gebiet“, machte der Veranstalter aus Feldschlößchen damals klar. Und fand, dass die seit Langem nicht mehr für den Schulsport genutzte alte Turnhalle an der Pulsnitzer Straße für eine Reihe wie den Discoport beinahe ein idealer Ort ist. „Das Gebäude hat wirklich sehr viel Charme und ist nicht einfach nur ein weiß gestrichener Raum, hier funktioniert das wirklich gut“, ist Johannes Baumgärtel nach wie vor überzeugt. Und das Publikum aus Radeberg und Umgebung gibt ihm recht. Denn es strömt!

Dass Johannes Baumgärtel das hat, was man ein Händchen nennt, beweist er ja im Übrigen auch nicht „nur“ mit dem Radeberger Discoport. Auch das von ihm organisierte Mondscheinbaden in Wachau ist gefragt, wie auch das Musikfestival „Rock im Herbst“ in Feldschlößchen. Zudem füllt er regelmäßig das Bürgerhaus in Langebrück mit Konzerten, Lesungen und Kabarett.

Nun aber erstmal vormerken: Discoport am 11. März ab 21 Uhr in Radeberg.

www.facebook.com/discoport

