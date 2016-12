Dirk Hilbert trifft den Papst

Papst Franziskus wird am Wochenende Dresdens Oberbürgermeister treffen. © dpa

Am Sonnabend trifft Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bei einer Audienz im Vatikan auf Papst Franziskus. Anlass für seine Reise nach Rom ist eine Konferenz von europäischen Bürgermeistern. Eingeladen zu den Gesprächen hatte Papst Franziskus gemeinsam mit den Bürgermeistern von Madrid, Paris und Barcelona. Das Treffen steht unter dem Motto: „Europa: Flüchtlinge sind unsere Brüder und Schwestern“. Hilbert werde in einer 15-minütigen Rede die Situation der Flüchtlinge in Dresden darstellen, teilt das Presseamt der Stadt mit.

„Papst Franziskus hat in der Debatte immer wieder Beiträge geleistet, die durchaus als moralische und ethische Richtschnur dienen“, sagte Hilbert vor seiner Reise. Er sei sehr dankbar, dass im Vatikan die Chance besteht, mit Stadtoberhäuptern aus ganz Europa zu diskutieren. In seiner Rede soll es vor allem um die Frage gehen, wie die Stadtgesellschaft in den Prozess der Integration einbezogen wird und so die demokratischen Grundprinzipien der Länder gestärkt werden. (SZ/acb mit epd)

