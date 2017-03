Direktvermarkter eröffnen Bauernmarkt-Saison Bei schönem Wetter wird das Kloster Buch am Sonnabend einen Kundenansturm erleben. Die Händler freuen sich schon.

Simone Schleußner von der Polkenberger Mühle steht am Sonnabend nicht im eigenen Hofladen, sondern bedient Kunden auf dem Bauernmarkt im Kloster Buch. Der Markt ist der erste nach der Winterpause. Die Händler bereiten sich allesamt auf einen Ansturm vor. © D. Thomas/Archiv

Simone Schleußner hat bereits alle Mehle und Müsli-Mischungen zusammengepackt, die die Stammkunden des Bauernmarktes im Kloster Buch mögen. Die Familie, die in Polkenberg noch das Müllerhandwerk betreibt, wird als Direktvermarkter auch bei den Bauernmärkten 2017 dabei sein. Wie viele weitere Anbieter sind die Schleußners auf einen Kundenansturm eingestellt. Den gibt es jedes Jahr zur Saisoneröffnung.

Die Händler bieten ihre Waren von 9 bis 15 Uhr feil – sofern ihre Vorräte so lange reichen. Um die 80 Direktvermarkter haben sich wieder angemeldet und bringen Erzeugnisse aus eigenem Anbau und eigener Herstellung mit. Auch handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte können die Besucher erwarten.

Wie gehabt, bieten die Mitglieder des Fördervereins um 10 und um 14 Uhr ab dem Abthaus historische Klosterführungen an. Weiterhin kümmern sie sich um das leibliche Wohl der Gäste. Aber auch an vielen anderen Ständen halten die Händler ein buntes Angebot an Süßem und Deftigem zur Stärkung bereit. Für 12 Uhr lädt Pfarrer Lutz Behrisch in die Gutskapelle zu einem Mittagsgebet ein.

Parkmöglichkeiten gibt es am Ortsausgang in Richtung Scheergrund. Die Einweiser kassieren die Gebühr von zwei Euro je Fahrzeug. Daran hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert. Das trifft auch auf den kleinen Parkbereich direkt am Kloster zu. Der soll jedoch hauptsächlich von Besuchern mit gesundheitlichen Einschränkungen genutzt werden – auch, um das Gelände nicht zu zerstören. Beim letzten Markt 2016 war das Gelände so nass und aufgeweicht, dass die Gefahr bestand, dass sich Fahrzeuge festfahren.

Schon an diesem Sonnabend können Interessierte übrigens Karten für das Frühlingskonzert mit dem Leipziger Ärzteorchester am 2. April um 15.30 Uhr kaufen. Das Orchester spielt zugunsten des Klosters Wiener Musik. Ansonsten sind die Tickets zu den Öffnungszeiten des Klosters erhältlich: wochentags von 10 bis 15 Uhr und zu Veranstaltungen. (DA/sig)

