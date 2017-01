Direktorin trainiert Neulehrer Bevor die Neuen unterrichten dürfen, müssen sie selbst die Schulbank drücken. Die Gründe für den Wechsel sind vielfältig.

Kerstin Wilde (54), Leiterin der Pestalozzi-Oberschule Hartha. © Gründler

Der Freistaat benötigt in den nächsten Jahren Tausende neue Lehrer. Um entstehende Lücken zu füllen, beschreiten SMK und Sächsische Bildungsagentur (SBA) mit Seiteneinsteigern einen Weg, der vor etwa zwei Jahren kein Thema gewesen wäre. Um Neulehrer mit Methodik und Didaktik des anspruchsvollen Berufes vertraut zu machen, setzt die Chemnitzer Regionalstelle der SBA auf erfahrene Pädagogen. Eine von ihnen ist Kerstin Wilde. Die Schulleiterin der Harthaer Pestalozzi-Oberschule besitzt mit dem systemischen Business-Coach, dem Trainerschein für Erwachsenenbildung und 33 Jahren im Schuldienst die dafür nötige Qualifikation. Jetzt ist mit 21 Teilnehmern die erste Runde der neu strukturierten vierteljährigen Weiterbildung für Seiteneinsteiger in Hartha, aber auch an der Mittweidaer Oberschule gestartet. „Bislang erstreckten sich die Seminare über lediglich drei Tage. Viel zu wenig Zeit, um das Nötigste zu vermitteln“, erklärt Wilde.

Die Absolventen, die jetzt vor ihr auf der Schulbank sitzen, kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium sei unbedingte Voraussetzung, so Wilde. So hat sie es in den Kursen mit Mathematikern, Chemikern, Hochschulmitarbeitern, Informatikern oder Managern zu tun. Die Altersspanne der Kursteilnehmer liege bei Anfang 30 bis etwa Mitte 50. Die Gründe für den Wechsel seien vielfältig. „Wer beruflich viel unterwegs sein musste, möchte sesshaft werden“, nennt die Trainerin einen der Gründe. Auch der Faktor Sicherheit spiele eine Rolle bei der Neuorientierung. „Menschen entwickeln sich. Und für wen das Lehramt noch vor Jahren eher nicht infrage kam, will sich jetzt einer neuen Herausforderung stellen.“

Die 54-jährige Trainerin steht hinter dem Projekt, das sie neben ihren Aufgaben im Oberschulbetrieb zusätzlich betreut. „Ich finde es großartig, wenn sich jemand, der auf einer anderen beruflichen Ebene bereits Spuren hinterlassen hat, bewusst für den Schuldienst entscheidet.“ Die Absolventen würden zudem eine Sicht „von außen“ mitbringen, von der gestandene Pädagogen profitieren könnten. „Mithin ein Gradmesser, wie praktikabel unsere Wissensvermittlung ausfällt“, verdeutlicht Kerstin Wilde.

Neben Kerstin Wilde engagiert sich auch Matthias Möbius, Leiter der Mittweidaer Johann-Gottlieb-Fichte-Schule, für die Weiterbildung von Seiteneinsteigern, ebenso Gudrun Uhlmann, einstige Vizechefin der Chemnitzer Annenschule, sowie Anke Krasselt und Ulrike Klinger als Lehrerinnen. Möbius begrüßt die Neuordnung der Weiterbildung. Zwar sei ein Vierteljahr Vorbereitung auf den Schuldienst entschieden zu wenig, doch immer noch profunder als die bisher gängige Praxis. Und er verweist auf die Alternative: „Entweder man befähigt Seiteneinsteiger, dass sie eine Hilfe in den Schulen sind oder der Unterricht fällt aus.“ In seiner Oberschule habe er mit zwei Seiteneinsteigerinnen einen „Glücksgriff“ gemacht, so der Schulleiter. Die beiden Frauen – eine ist diplomierte Chemikerin, die andere hat einen Ingenieurabschluss – unterrichten seit etwa einem Jahr in den Fächern Chemie, Physik und WTH. „Die beiden Frauen bereichern unsere Arbeit. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Möbius zur Verstärkung der knapp 50 Pädagogen umfassenden Lehrerschaft.

Der SBA ist die Not an Sachsens Schulen sattsam bekannt. „In Vorbereitung des laufenden Schuljahres ist es uns äußerst schwergefallen, die für unseren Bereich vorgesehenen 229 Stellen zu besetzen. Letztlich ist dies nur durch Einstellung von Seiteneinsteigern gelungen“, so Lutz Steinert, Sprecher der Chemnitzer Regionalstelle. Das Projekt sei ein Kraftakt. „Denn Seiteneinsteiger bedürfen einer intensiven Begleitung durch Schulleitung, Mentoren und letztlich des gesamten Kollegiums“, sagt Steinert. (FP/mit jl)

