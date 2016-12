Direkte Busverbindung von Meißen nach Moritzburg Das Angebot richtet sich vor allem an Touristen und soll Dresden-Gäste anlocken.

Meißen. Der Tourismusverband Elbland schließt sich immer enger mit den Dresdner Tourismuswerbern zusammen. Das ist die Quintessenz aus einem Vortrag, den jetzt die Chefin des Verbandes Sindy Vogel vor dem Kreistag gehalten hat. Die bereits seit mehreren Jahren laufende und stetig vertiefte Kooperation hat ihren Angaben zufolge mehrere Ursachen. Eine davon sind die Vorgaben, welche der Freistaat an die Vergabe von Fördermitteln in dem Bereich geknüpft hat. Dresden könne diese allein nicht erfüllen, das Elbland schon gar nicht. Aus diesem Grund und wegen der sich stark überschneidenden Interessen sei es sinnvoll, die Kräfte zu bündeln. Als Beispiel hierfür nannte Sindy Vogel in Meißen das gemeinsame Engagement auf den Tourismusmärkten Polen und Tschechische Republik. Der Besucherzustrom aus den beiden Nachbarländern nehme jährlich zu. Hauptmarkt für Sachsen bleibt jedoch Deutschland.

Im kommenden Jahr soll der Elbland-Tourismus-Chefin zufolge erstmals eine Tagestour mit Bus und Bahn angeboten werden, die den Landkreis von der Landeshauptstadt aus für Besucher erschließt. Die Empfehlung für einen perfekten Tag im Elbland beginne mit einer S-Bahn-Fahrt von Dresden aus nach Meißen. Anschließend werde die Möglichkeit geschaffen, nach Moritzburg mit dem Bus weiterzufahren. „Damit schließen wir eine Lücke, die häufig beklagt wurde“, so Sindy Vogel. Viermal am Tag solle ein kleines Shuttle der Verkehrsgesellschaft Meißen – welches auch zur Meißner Stadtrundfahrt genutzt wird – die Besucher der Region von der Kreisstadt nach Moritzburg bringen.

