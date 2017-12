Direktbank wächst in Riesa Die Targobank legt bei der Zahl der Konten zu – und gibt in der Adventszeit mehr Kredite aus.

Symbolfoto © Bernd Wüstneck / dpa

Riesa. Im dritten Quartal 2017 hat die Targobank in Riesa ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Zum Stichtag 30. September führte die Bank am Standort 1 100 Girokonten – das sei ein Zuwachs von fünf Prozent seit Jahresbeginn, sagt Beratungspunktleiter Benny Merthen. Positiv habe sich auch das Aktivgeschäft entwickelt: Die Targobank hatte nach eigenen Angaben Ende September Konsumentenkredite über 23 Millionen Euro an ihre Kunden vergeben – in Plus von 14 Prozent. „Das positive Konsumklima spiegelt sich auch in der Vorweihnachtszeit in einer konstant hohen Kreditnachfrage wider“, sagt Benny Merthen.

Das verwaltete Depotvolumen lag in Riesa Ende September mit 1,7 Millionen Euro rund 40 Prozent über dem Niveau zu Jahresbeginn. Das Volumen der angelegten Festgelder stieg leicht auf 1,7 Millionen Euro. Die Tagesgelder sanken um sieben Prozent auf 960 000 Euro. In Spareinlagen hatten die Kunden 190 000 Euro angelegt – minus zwölf Prozent. Zum Ende des dritten Quartals betreute die Targobank in Riesa 7 400 Kunden. Sie gehört zur französischen Crédit-Mutuel-Gruppe. (SZ)

