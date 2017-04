Direktbank gewinnt dazu Die Targobank betreut in Riesa 7 400 Kunden – fast ein Viertel mehr als zuvor. Die Konkurrenz allerdings bewegt sich in anderen Dimensionen.

Banken und Sparkassen haben es bei den derzeitigen Zinssätzen nicht leicht. Dennoch zieht die Targobank Riesa eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2016. Der Beratungspunkt in der Hauptstraße hatte sowohl im Kredit- als auch im Anlagegeschäft Zuwächse. Die Zahl der geführten Girokonten stieg um sechs Prozent auf 1 100. „Dieser Zuspruch bestätigt unser Konzept, als Hausbank lokal präsent zu sein und den Kunden auf Wunsch auch bei sich zu Hause zu beraten“, sagt Beratungspunktleiterin Susann Richter. Zum Bilanzstichtag hatte die Bank in Riesa Konsumentenkredite mit einem Volumen von 20,2 Millionen Euro vergeben – ein Zuwachs von 17 Prozent.

Trotz niedriger Zinsen blieben kurzfristige Geldanlagen gefragt. Das Volumen der Spareinlagen sank zwar um 0,5 Prozent auf 215 000 Euro. Die Tagesgelder legten um 22 Prozent auf 1,0 Millionen Euro zu, das Volumen der Festgelder um 15 Prozent auf 1,7 Millionen Euro. „Angesichts des Zinsniveaus und der Inflation ist mit diesen Anlageformen für den Kunden kaum eine Rendite erzielbar“, sagt Susann Richter.

Insgesamt betreute die in Düsseldorf ansässige Targobank in Riesa zum Bilanzstichtag rund 7 400 Kunden – ein Plus von 23 Prozent. Zum Vergleich: Die Sparkasse Meißen mit Sitz in Riesa betreut insgesamt mehr als 150 000 Kunden. Laut einem Sprecher blieb die Zahl der Privatgirokonten mit 122 000 zuletzt konstant. Bei den Geschäftsgirokonten gab es sogar einen deutlichen Anstieg: von 7 400 auf 7 800. (SZ/csf)

