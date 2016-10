Kauf lokal: Eine Initiative der SZ Direkt und virtuell für den Kunden da Augenoptikerin Naumann beteiligt sich an der SZ-Initiative. Weil sie die Verbundenheit zur Region stärken will.

Augenoptikermeisterin Carmen Naumann in ihrem Geschäft „Augen-Blick“ in der Poststraße. © Anne Hübschmann

Frau Naumann, Ihr Brillen-Geschäft „Augenblick“ in der Poststraße besteht schon über 20 Jahre. Dabei gibt es mehrere Anbieter in Großenhain. Und die Konkurrenz im Internet. Wie schaffen Sie es trotzdem durchzuhalten?

Wer eine Brille oder Kontaktlinsen braucht, will sich damit wohlfühlen. Tragekomfort, Farbe und Form sind Dinge, die man meiner Meinung nach nur im Geschäft direkt testen kann. Ich habe 30 Jahre Berufserfahrung. Das zahlt sich für unsere Kunden aus. Denn Brillen sind eine Vertrauenssache. Wir unterliegen den Richtlinien des medizinischen Gesundheitshandwerks. Außerdem leben wir sehr stark auch vom Großenhainer Umland.

Zusätzlich zum Großenhainer Geschäft haben Sie eine umfangreiche Internetseite. Warum ist Ihnen das wichtig?

Das gehört heute dazu und ist vor allem für die Vorinformation wichtig. Die Leute suchen uns im Netz, weil sie die Öffnungszeiten wissen wollen oder unsere Sonderangebote, sie wollen sich vorab orientieren. Allerdings kommen wesentlich mehr Kunden immer noch über Mundpropaganda.

Sie sind Mitglied in der Fördergemeinschaft „Großenhain aktiv“ und setzen sich dort für Werbung ein. Auch die SZ-Aktion „Kauf lokal“ läuft darauf hinaus. Warum muss Werbung sein?

Weil es immer neue Aktionen gibt, die die Leute kennen sollten. Wir machen alle Angebote unserer Lieferanten mit: Unser Geschäft arbeitet mit mehreren Gläserherstellern und über 60 Anbietern von Brillenfassungen zusammen. Auch in der Fördergemeinschaft geht es darum: Wie werben wir am effektivsten? Welche neuen Ideen gibt es? Man muss den Kunden permanent auf sich und seine Angebote hinweisen. Denn nur mit Umsatz sind wir letztlich zusammen die lebendige Innenstadt.

Die Einkaufsnacht der Fördergemeinschaft am 4. November steht bevor. Was tun Sie, um dann Kunden anzulocken?

Wir haben eine gesamte Vertreterkollektion an diesem Abend da. Also um sich das vorzustellen: zusätzlich zu unseren 500 Brillenfassungen auf Lager sind es an diesem Tag weitere 500. Also auch ausgefallene Modelle, die ich mir so nicht in den Laden hängen würde. An dem Abend sollten also alle Kunden mal hereinschauen, die was Neues suchen. Das wird eine lockere Veranstaltung.

Wie wichtig ist für Ihr Geschäft das Umfeld, eine florierende Innenstadt?

Sehr wichtig, denn die Kunden können in einer attraktiven Innenstadt gleich mehrere Wege zusammenlegen. Das funktioniert in Großenhain. Denn die Stadt hat Flair, es sind viele Branchen vertreten. Bei Großenhain aktiv wünschen wir uns freilich noch ein paar „Exoten“, die mit ihrem Handelsangebot die Palette bereichern. Es ist schon ein ständiges Ringen, den Einzelhandel auf dem Standard zu halten, den wir haben. Ich wünsche mir auch, dass wir noch einen größeren Zusammenhalt unter uns Händlern hinbekommen, dass wir noch mehr Mitglieder in der Fördergemeinschaft werden. Bei uns auf der Poststraße funktioniert das Miteinander sehr gut. Da unterstützt man sich, zum Beispiel beim Annehmen von Paketen, wenn jemand nicht da ist.

Wie können aus Ihrer Sicht die Städte und Gemeinden den Kampf der Einzelhändler gegen die Onlinisierung am besten unterstützen?

Natürlich, indem die Mitarbeiter selbst so oft wie möglich in den Innenstadtläden oder Geschäften vor Ort einkaufen. Dann geht es auch um das Umfeld, wenn zum Beispiel gebaut wird. Die Verwaltungen sollten dabei immer auch an ihre Gewerbesteuerzahler denken.

Gespräch: Kathrin Krüger-Mlaouhia

www.kauf-lokal-sachsen.de, www.augenblick-cn.de

