Dippser wollen das Edelklo wieder Eigentlich hat Dipps zwei öffentliche Toiletten. Aber die sind seit Jahren geschlossen. Das will der Ortschaftsrat ändern.

Am Busbahnhof gab es eine Toilette, die jetzt auch geschlossen ist. © Egbert Kamprath

Wer in der Dippser Innenstadt ein dringendes Bedürfnis verspürt, hat ein Problem. Wo finde ich eine öffentliche Toilette? Theoretisch ist die Antwort einfach: auf der Rückseite vom Schloss und im Funktionsgebäude des Busbahnhofs. Aber praktisch sind beide Örtlichkeiten schon seit Jahren verschlossen, weil es immer wieder Probleme mit Vandalismus gab.

Nun will der Ortschaftsrat diesen Zustand nicht länger hinnehmen. Ortsvorsteher René Schlechter (CDU) hat bereits im Stadtrat die Verwaltung um Unterstützung bei dem Vorhaben gebeten. Und auf der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend ist die Wiedereröffnung der öffentlichen Toiletten in der Innenstadt eines der wichtigsten Themen auf der Tagesordnung.

Das Problem hat Dippoldiswalde schon zeitig erkannt. Im Mai 1992 hat Bürgermeister Günter Beyer (CDU) eine öffentliche Toilette am Durchgang vom Karl-Marx-Platz zum Schloss feierlich eröffnet. Dort war alles vom Feinsten, gefliest und mit Edelstahl ausgestattet. Daher hatte die Einrichtung schnell den Spitznamen Edelklo bekommen. Doch das Edle an dieser Einrichtung ging schnell verloren. Die Planer hatten die winterlichen Temperaturen und die zerstörerischen Energien ungekannter Vandalen nicht bedacht. Immer wieder wurden Türen eingetreten, Spiegel heruntergerissen. 2007 hat die Stadt das Klo schon einmal für zwei Jahre geschlossen, dann aber wieder eröffnet.

Nicht viel besser ging es im Busbahnhof. Auch dort sind eigentlich öffentliche Toiletten eingebaut worden. Da es auch hier immer wieder Probleme mit Zerstörungen gab, hat die Stadtverwaltung Anfang 2014 entschieden, diese ebenso wie das Edelklo zu schließen. Reparaturen und Reinigungen brachten ja immer auch Kosten mit sich.

Seitdem haben Besucher der Stadt ein Problem mit ihren kleinen und großen Bedürfnissen. Nun will der Ortschaftsrat einen neuen Anlauf unternehmen, um diesen Notstand in der Innenstadt zu beheben.

Ortschaftsrat Dippoldiswalde, Mittwoch, 2. November, 18 Uhr, Alte Pforte, Dippoldiswalde.

