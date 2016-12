Dippser Wertstoffhof zwei Monate dicht Wohin mit den Weihnachtsbäumen? Dieses Jahr ist es besonders wichtig, die Sammeltermine nicht zu verpassen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Einfach auf die Mülltonne legen, das geht mit dem alten Weihnachtsbaum auch nicht. Aber es gibt festgelegte Termine für die Abholung in allen Ortsteilen. © dpa Einfach auf die Mülltonne legen, das geht mit dem alten Weihnachtsbaum auch nicht. Aber es gibt festgelegte Termine für die Abholung in allen Ortsteilen.

Der Wertstoffhof in Dippoldiswalde, der in anderen Jahren auch die ausgedienten Bäumchen angenommen hat, ist dieses Jahr von Weihnachten bis Anfang März geschlossen.

Die Weihnachtsbäume stehen jetzt noch schön geschmückt in den Wohnstuben. Wenn es aber im Januar darum geht, sie ordentlich zu entsorgen, müssen die Dippoldiswalder besonders aufpassen. Denn sie haben bis März keinen Wertstoffhof mehr. Dort konnten sie in früheren Jahren auch ihre ausgedienten Bäumchen loswerden .

Deshalb müssen sie den 17. Januar im Auge behalten. Denn an diesem Tag werden die Tannenbäume in der Kernstadt Dippoldiswalde sowie in den meisten Ortsteilen abgeholt. Nur Berreuth ist schon am 16. Januar an der Reihe und Elend erst am 31. Januar. In der Kernstadt auf den Parkplätzen an den Parksälen und am Gymnasium gibt es jeweils noch einen zweiten Termin am 30. Januar. Wer eine braune Biomülltonne hat, kann den Baum auch zerkleinern und dort entsorgen.

Der Wertstoffhof auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Reinholdshain an der Straße von Dippoldiswalde nach Elend hat seit Weihnachten geschlossen, wie der Abfallzweckverband kurz vorher informierte. Damit gibt es derzeit überhaupt kein derartiges Angebot im Osterzgebirge. Denn der Wertstoffhof in Altenberg hat regulär nur von April bis Oktober geöffnet. Von den drei Wertstoffhöfen in der Weißeritzregion ist derzeit nur einer offen: die Umladestation in Freital Saugrund. Wer also etwas abzuliefern hat, müsste sich auf den Weg bis nach Freital oder nach Dohma bei Pirna zu den nächstgelegenen Höfen machen.

Klaus Köhler vom Vorstand der Agrargenossenschaft Reinholdshain macht sich wegen der Schließung Sorgen. Wenn die Leute ihre Sachen nicht mehr auf den Wertstoffhof bringen können, schmeißt mancher sie einfach irgendwo am Straßenrand weg, ist seine Befürchtung. „Das hatten wir in früheren Zeiten auch schon“, erinnert er sich.

Auf den Wertstoffhöfen können die Bürger Metallabfälle, Kunststoffabfälle, Glas, Papier und Pappe, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien und Sperrmüll aus Haushalten, Textilien und Tonerkartuschen abgeben. Das sind durchaus Dinge, die nach Weihnachten entsorgt werden, wenn etwas Neues angeschafft worden ist. Andere Abfälle wie Reifen oder Grünschnitt nehmen die Wertstoffhöfe auch an, dafür müssen die Bürger jedoch etwas bezahlen. Eine Ausnahme bilden die Christbäume, die im Januar kostenlos angenommen werden.

Neubaupläne im Gewerbegebiet

Der Abfallzweckverband plant schon länger, einen neuen Hof in Dippoldiswalde zu bauen und will dafür ein Grundstück auf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets Reinholdshain nutzen. Jedoch ist noch offen, wann das neue Gebiet tatsächlich erschlossen wird. Das hängt an der Stadt Dippoldiswalde. Sie hat dieses Jahr nach jahrelangen Vorarbeiten den Bebauungsplan aufgestellt. Jedoch muss sie nun die finanziellen Mittel aufbringen für die Erschließungsarbeiten. Da sich das noch etwas hinziehen kann, hätte der Zweckverband einen neuen Vertrag für den Dippser Hof schließen müssen. Jedoch ist er sich mit dem bisherigen Betreiber, der Firma Becker Umweltdienste, nicht handelseins geworden. Daher entschied sich der Zweckverband, den Wertstoffhof künftig selbst zu betreiben.

Das hat er aber offenbar zu spät in Angriff genommen. Die Stelle eines Mitarbeiters sei inzwischen besetzt. Aber andere Voraussetzungen wie das Aufstellen eines Containers, der Stromanschluss, muss der Zweckverband ausschreiben. Das dauert seine Zeit. „Aus diesem Grund ergab sich eine übergangsweise Schließung des Hofes, um alle notwendigen Maßnahmen bis zum 1. März 2017 abzuschließen“, teilt der Zweckverbandsgeschäftsführer Raimund Otteni mit. Und fügt hinzu: „Wir bedauern die zweimonatige Schließung des Hofes und bitten, unseren Service über die Sperrmüllkarte zu nutzen.“

zur Startseite