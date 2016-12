Dippser Weihnachtsmarkt bleibt abgeschlagen Beim Test eines Radiosenders konnte der Markt nicht vollends überzeugen. Vielleicht klappt es ja mit einem neuen Veranstalterteam.

Beschauliches Ambiente reicht nicht. © Daniel Förster

Der Weihnachtsmarkt in Dippoldiswalde blieb bis zum Ende des sachsenweiten Tests von MDR Radio Sachsen auf dem letzten Platz der Wertung. Am Freitag hat die Tour geendet und Markttester Silvio Zschage gab die endgültige Reihenfolge bekannt. Der Markt in Görlitz hat mit der Note 1,3 den ersten Platz erreicht. Dippoldiswalde blieb mit einer 2,7 auf dem letzten Rang, knapp hinter Chemnitz, Olbernhau und Döbeln, die jeweils eine 2,6 erreicht haben. Wobei die Stadt Dipps ohnehin die Absicht hat, sich von der Organisation des Markts zu trennen. Derzeit läuft ein Verfahren, bei dem Interessenten gesucht werden, die künftig den Markt organisieren wollen. Vielleicht gelingt es diesen dann, den Tester besser zu überzeugen. (SZ/fh)

