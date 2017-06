Dippser Stadtrat diskutiert Haushaltsplan Der Entwurf des Stadt-Etats für dieses Jahr steht. Bis zur Verabschiedung wird es noch dauern.

Am 21. Juni diskutiert der Stadtrat den Haushaltsplan. © Kamprath

Die Stadt Dippoldiswalde hat den Entwurf für einen Haushaltsplan fertiggestellt. Er ist bis zur vergangenen Woche öffentlich ausgelegt worden und soll nun in der nächsten Stadtratssitzung am 21. Juni zum ersten Mal öffentlich diskutiert werden, wie Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) informierte. So ist Dippoldiswalde mit seiner Haushaltsplanung zwar deutlich früher dran als im vergangenen Jahr, aber immer noch nicht im grünen Bereich. Denn erst muss der Rat den Haushaltsplan beschließen. Danach muss er dem Landratsamt zur Prüfung vorgelegt werden. Bis Dippoldiswalde dann wirklich mit seinem Geld wirtschaften kann, vergehen also noch mehrere Monate. Im vergangenen Jahr war es erst im November so weit. Dieses Jahr bestehen Chancen, dass es im September der Fall sein könnte. Dann hätte die Stadt wenigstens ein Vierteljahr, in dem sie finanziell voll handlungsfähig wäre.

Die Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushaltsplan zu Beginn eines Jahres fertig sein muss. Das hat Dipps schon 2014, im letzten Jahr unter Oberbürgermeister Ralf Kerndt (Freie Wähler) nicht mehr geschafft und seitdem nie mehr. (SZ/fh)

