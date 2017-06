Dippser Stadtfest kann beginnen Der Aufbau ist fast abgeschlossen. Was dieses Jahr das Besondere an dem Fest ist.

Petra Schulze bereitet in der Losbude, die auf dem Markt in Dipps steht, die Preise vor, die es hier zu gewinnen gibt. Schritt für Schritt hat sich der Marktplatz diese Woche mit den Buden, Wagen und Attraktionen für das Stadtfest gefüllt. © Frank Baldauf

Böhms Wiese in Dippoldiswalde ist schon bis auf den letzten Meter belegt, der Dippser Markt füllt sich mit Ständen. Am Donnerstag haben die Veranstalter die Bühne vor das Rathaus gestellt und das Festzelt errichtet. So kennen und lieben die Dippser ihr Stadtfest. Dieses Jahr hat es aber Besonderheiten.

Die erste Besonderheit: Der Staffelstab wird weitergereicht

Dieses Jahr ist es das letzte Stadtfest in Verantwortung der Arbeitsgruppe unter Federführung des Musikantenklubs Dippoldiswalde. Diese Organisatoren sind 2015 eingesprungen, als die Stadt die Hände gehoben hat und aus Geldmangel kein Stadtfest mehr organisierte. Sie übergeben nun die Verantwortung an andere.

Ein Einschnitt stand ohnehin bevor. Denn im kommenden Jahr soll Dippoldiswalde nicht nur ein schönes Stadtfest erleben, sondern eine besonders große Sause zum Stadtjubiläum „800 Jahre Dippoldiswalde“. Die organisiert dann der neugegründete Verein Kulturraum- und Brauchtumspflege. Der bleibt auch danach im Rennen. Für die nachfolgenden Jahre ist geplant, dass dieser Verein sich im Auftrag des Ortschaftsrats auch um das Stadtfest kümmert. Wobei der Vorsitzende dieses Vereins, Dirk Massi, auch die letzten drei Jahre schon das Fest maßgeblich mitorganisiert hat.

Angebote zum Fest zurück 1 von 8 weiter Das Hauptprogramm beginnt am Freitag, um 18Uhr, auf dem Marktplatz, geht am Sonnabend von 11 Uhr bis in den späten Abend und am Sonntag von 11 bis 20Uhr. Höhepunkte sind am Freitag, 22 Uhr, Engerling, am Sonnabend, um 20 Uhr, LOT und am Sonntag, um 15Uhr, Maja Catrin Fritsche. Auf Böhms Wiese stehen an diesen Tagen Schausteller mit ihren Fahrgeschäften. In der Osterzgebirgsgalerie wird am Freitag, um 19 Uhr, aus alten Büchern gelesen. Auf dem Kirchplatz findet der Trödelmarkt statt. Vor der Stadtbibliothek ist am Wochenende Bücherflohmarkt. Der Modelleisenbahnclub stellt in seinen Räumen an der Niedertorstraße am Sonnabend, von 10 bis 18Uhr, und am Sonntag, von 10 - 17Uhr, aus. Zum Abschluss gibt der Friedrich-Silcher-Chor am Sonntag, um 19 Uhr, in der Stadtkirche ein Konzert.

Die zweite Besonderheit: Das Gelände ist deutlich erweitert worden

In den vergangenen beiden Jahren hat sich der Festtrubel im Wesentlichen auf den Marktplatz konzentriert. Dieses Jahr greift das Fest weiter in die Stadt hinein. Das ist schon ein Vorgriff auf das Stadtjubiläum. Auf Böhms Wiese stehen bereits seit Mittwoch viele Fahrgeschäfte. Der Gaudi-Schunkler ist ein Karussell im bayerischen Stil, ein nostalgisches Kinderkarussell ist vor allem etwas für die Kleinen. Sie ergänzen die Fahrgeschäfte wie das Riesenrad und den Bungee-Jumper, die am Freitag auf dem Markt vor der Sparkasse und der Polizei aufgebaut werden.

Eine Kutsche wird an den beiden Festtagen vom Marktplatz eine Runde durch die Stadt drehen. Ihre Haltestelle hat sie an der Ecke des Markts vor der Löwen-Apotheke. Auch damit bekommen die Besucher einen Vorgeschmack auf das, was sie im kommenden Jahr erleben werden. „Der Kutschbetrieb Sven Bothe aus Nossen wird uns nächstes Jahr mit mehreren Kutschen beim Festumzug unterstützen“, kündigt Dirk Massi an.

Weitere Stationen hat das Dippser Fest auf dem Kirchplatz, wo der Trödelmarkt seinen Platz hat, in der Osterzgebirgsgalerie, wo am Freitagabend aus alten Schriften gelesen wird. In der Herrengasse bietet die Stadtbibliothek einen Bücherflohmarkt an. Der Modelleisenbahnclub zeigt in seinen Räumen in der alten Feuerwehr in der Niedertorstraße die Vereinsanlage sowie andere kleinere Anlagen, wie der Vereinsvorsitzende Roland Widra informierte.

Die dritte Besonderheit: Ein Jubiläum wird jetzt schon gefeiert

Werner Buchauer organisiert als Vorsitzender des Musikantenvereins das Stadtfest. Er ist selbst aber auch Teil des Programms mit seiner Gruppe LOT, die er mitgegründet hat und die seither in wechselnden Formen das Musikleben im Osterzgebirge mit prägt. Weil die Anfänge von LOT dieses Jahr genau vier Jahrzehnte her sind, gibt die Gruppe in ihrer heutigen Besetzung am Sonnabend ihr Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Bestehen.

Sie erinnert an die langen Proben im Keller der HO-Gaststätte in Malter, an das Vorspiel im leeren Parksaal, bei dem die Senkrechtstarter gleich die bestmögliche Einstufung erreichen. Als Tanzkapelle war LOT dann zwischen Ostsee und dem Erzgebirge unterwegs. „Kaum ein Saal in der DDR, den wir nicht kennengelernt haben“, erinnert sich Buchauer. 1984 macht LOT dann eine Pause, bis 1992. Dann spielt die Formation zum ersten Mal wieder zusammen und ist seitdem in unterschiedlicher Besetzung als LOT-Projekt wieder auf den Bühnen der Region zu hören. Zum Jubiläum wird LOT am Sonnabend wieder einmal die musikalischen Möglichkeiten und die Vorlieben des Publikums ausloten.

