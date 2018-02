Dippser Schülerin ist Physikmeister Saskia Drechsel vom Glückauf-Gymnasium entschied gemeinsam mit zwei weiteren Sachsen die deutsche Meisterschaft für sich.

Auch das ist Physik: Warum eine Blume auf dem Bier das Überschwappen im Glas verhindert, wird wissenschaftlich beantwortet. Allerdings nicht von den Schülern im Wettbewerb. © dpa

Dippoldiswalde. Drei junge Sachsen, die 15-jährige Saskia Drechsel vom Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde, die gleichaltrige Lisa Marleen Allisat aus Leipzig und der 16-jährige Erik Sünderhauf vom Sächsischen Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen, haben am Wochenende die Deutsche Physikmeisterschaft für Jugendliche für sich entschieden. Sie können sich jetzt Deutsche Physikmeister nennen, informieren die Veranstalter von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Der Deutsche Ausscheid hat in Bad Honnef im dortigen Physikzentrum stattgefunden. Dort sind 87 Teams angetreten. Das ist der Sitz der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, wo sonst hochkarätige Wissenschaftler arbeiten.

Saskia Drechsel kam mit diesem Erfolg zugleich in die Auswahl für die deutsche Physik-Nationalauswahl. Dafür sind zehn Jugendliche aus ganz Deutschland nominiert worden. Sie werden jetzt an weiteren Workshops teilnehmen. Dabei wird eine weitere Auswahl getroffen, welche fünf Jugendlichen schließlich Deutschland beim Physik-Weltcup dieses Jahr vertreten werden. Dieser Ausscheid findet vom 19. bis 26. Juli in Peking statt. (SZ/fh)

