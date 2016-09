Dippser Rotkreuzler sind spitze Beim bundesweiten Wettkampf in Wangen im Allgäu galt es, den Ernstfall zu meistern. Auch die Jugend hatte sich qualifiziert.

Unfälle wie dieser simulierte, bei dem sich eine Frau am Unterarm verletzt hat, sind Alltag für Rotkreuzler. Hier versorgt Lisa Uhlig vom Dippser Roten Kreuz die Wunde vorbildlich. © Foto: KV Dippoldiswalde

Dippoldiswalde. Die Rot-Kreuz-Elite aus dem gesamten Bundesgebiet traf sich am vergangenen Wochenende in der Allgäu-Stadt Wangen, um im Leistungsvergleich die besten Teams zu ermitteln. Der Kreisverband Dippoldiswalde konnte zu dem Leistungsvergleich gleich zwei Mannschaften entsenden – ein eher seltenes Ereignis. Nominiert waren die Gruppe der Bereitschaft Dippoldiswalde als Landessieger sowie die Jugendrotkreuzgruppe aus Dipps, die sich die Berechtigung durch einen dritten Platz beim Bundeswettbewerb des Jugendrotkreuzes 2014 erstritten hatte.

Wie der DRK-Kreisverband informiert, holten die Erwachsenen in Wangen einen guten fünften Platz von 18 Teilnehmern. Die Jugendgruppe belegte Platz 15. Auf die Wettbewerbsteilnehmer wartete bei sonnigem Wetter ein anspruchsvoller Rundkurs durch die gesamte Altstadt von Wangen. Neben der Überprüfung der theoretischen Grundkenntnisse war an mehreren Kontrollstellen praktisches Arbeiten gefragt. So galt es, am Kino verletzte Passanten nach einer Schlägerei zu versorgen, auch ein Streifenpolizist wurde verletzt und musste behandelt werden. Am Stadionvorplatz wurden Bauarbeiter in Mitleidenschaft gezogen, als ihr Baugerüst einstürzte. Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma galt es, zu versorgen. Unter großer öffentlicher Anteilnahme waren schließlich am Einkaufszentrum von Wangen auch Menschenleben über eine Herz-Lungen-Wiederbelebung zu retten. Viele Besucher beobachteten voller Spannung die dramatischen Szenen. Zur Nagelprobe für den Ernstfall zählten auch nachgestellte Situationen eines Fahrrad- und Motorradunfalls in der Fußgängerzone, ein Einsatz der Hundestaffel, die Versorgung von ausländischen Mitbürgern ohne Deutschkenntnisse sowie die Unterstützung der Bergwacht bei einer Seilrettung. Der gesamte Wettkampf dauerte etwa neun Stunden.

Die feierliche Abschlussveranstaltung eröffnete Bundesbereitschaftsleiter Martin Bullermann. Nach einem kleinen Kulturprogramm wurden die Platzierungen verkündet. Der fünfte Platz der Dippser Bereitschaftstruppe sei ein erfreuliches Ergebnis, lobte Gerd Geißler vom DRK-Kreisverband Dippoldiswalde. Und auch der 15. Platz der Jugend sei nicht zu verachten.

Sieger des Wettbewerbs wurde das Team aus Ibbenbüren vom Landesverband Westfalen/Lippe. (SZ/jan)

