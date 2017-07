Dippser Richterin verhandelt in Bayern Ein Angeklagter hat das Gericht in Dipps schon mehrfach versetzt. Jetzt rückt ihm die Richterin auf die Pelle.

Strafrichterin Daniela Höllrich-Wirth wird in einem Prozess in Bamberg Recht sprechen. © Symbolbild: dpa/dpaweb

Strafrichterin Daniela Höllrich-Wirth vom Amtsgericht Dippoldiswalde wird in den kommenden Wochen in Bamberg einen Prozess führen, informierte Amtsgerichtsdirektor Rainer Aradei-Odenkirchen. Es geht um die Anklage wegen Betrugs gegen einen Mann aus Bamberg, der schon mehrfach Prozesstermine in Dippoldiswalde hatte platzen lassen. So hat er zuletzt ein Attest geschickt, dass er weder reise- noch verhandlungsfähig sei, also den Weg von Bamberg ins Osterzgebirge nicht auf sich nehmen kann. Aber auf diese Art kann er seinem Prozess nicht entkommen. Wenn er nicht nach Dipps zu Gericht kommen kann, kommt die Richterin nun zu ihm. Inzwischen drängt auch die Zeit. Wenn sich das Verfahren noch zu lange hinzieht, kann es passieren, dass die Anklagepunkte verjährt sind.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, 2008 und 2009 zwei Tharandter mit einem dubiosen Investmentgeschäft um mehrere Tausend Euro geprellt zu haben. Falls sich das Verfahren länger hinziehen sollte, hat die Richterin vorsorglich fünf Verhandlungstermine angesetzt. Der erste ist für Freitag, den 4. August, bestimmt.

