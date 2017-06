Dippser Märkte in der Schwebe Dippoldiswalde macht einen Rückzieher. Wochenmarkt geht weiter wie bisher. Die Zukunft des Weihnachtsmarkts ist offen.

So zeigt sich der Dippoldiswalder Wochenmarkt aus der Vogelperspektive. Da liegt er hübsch eingebettet im alten Stadtkern. Aber aus der Sicht der Dippser Stadtverwaltung ist er dieses Jahr eher ein Sorgenkind. © Egbert Kamprath

Mit ihren Märkten hat die Dippoldiswalder Stadtverwaltung dieses Jahr kein Glück. Erst hat sie die Parkregelung auf dem Wochenmarkt verschärft. Als ihr darauf scharfer Gegenwind aus der Bürgerschaft und dem Stadtrat ins Gesicht blies, hat sie schnell einen Rückzieher gemacht.

Jetzt ist schon wieder so etwas Dummes passiert. Eigentlich will die Stadt ja den Betrieb der Wochenmärkte in Dippoldiswalde und Schmiedeberg sowie des Weihnachtsmarkts Dippoldiswalde an einen privaten Betreiber abgeben. Das war schon entschieden in der jüngsten Ratssitzung. Doch diesen Beschluss hat der Stadtrat jetzt auf Vorschlag von Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) wieder aufgehoben. Warum dieser erneute Rückzieher?

Bei der Vergabe sind Fehler passiert. Der Stadtrat hat sich im vergangenen November entschieden, ein sogenanntes Interessensbekundungsverfahren zu starten. Das ist eine Methode, um den Markt zu testen, zu welchen Bedingungen private Betreiber öffentliche Leistungen übernehmen könnten. Veröffentlicht wurde dies auch im Sächsischen Ausschreibungsblatt und auf einigen Vergabeplattformen im Internet.

Aber dabei hat die Stadtverwaltung einen Fehler gemacht. Die Wertungskriterien, nach denen der Zuschlag gegeben wurde, waren nicht deutlich genug formuliert. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, Wochenmarkt und Weihnachtsmarkt im Gesamtpaket zu vergeben. Da hätte dann der Preis keine große Rolle gespielt, weil die erwarteten Einnahmen aus dem Wochenmarkt dazu hätten dienen können, die Verluste aus dem Weihnachtsmarkt auszugleichen. Doch nach der Ratsdiskussion wurde dieses Paket aus Wochenmarkt und Weihnachtsmarkt aufgedröselt. Nun wäre der Preis ein entscheidendes Argument gewesen. Das stand dann nicht deutlich genug in dem veröffentlichten Text. Das hat sich erst nach der Vergabe herausgestellt, wie Oberbürgermeister Peter informierte.

Daher schlug er vor, die ganze Entscheidung aufzuheben und später einen neuen Anlauf zu probieren. Dem folgte der Stadtrat ohne Gegenstimmen.

Nun ist die Situation ein vertrackt. Den Wochenmarkt wird die Stadt weiterführen, wie es bisher läuft. Da er auch ein kleines Plus abwirft, ist das kein Problem.

Aber was wird aus dem defizitären Weihnachtsmarkt? Die Stadt kann ihn nicht betreiben. „Dafür ist nichts im Haushaltsplan vorgesehen“, sagt Oberbürgermeister Peter. Nur 5 000 Euro Zuschuss für Kulturveranstaltungen haben die Dippser eingeplant. Aber im vergangenen Jahr hat der Weihnachtsmarkt ein Minus von rund 14 000 Euro eingebracht. René Schlechter (CDU), der Ortsvorsteher von Dippoldiswalde, sah das nicht ganz ein. Er sagte: „Wenn der Private mit 5 000 Euro einen Weihnachtsmarkt organisieren kann, warum können wir als Stadt das nicht auch?“

Dirk Massi, der eigentlich bereitstand, mit seinem neu gegründeten Verein Gilde und Markt, die beiden Märkte zu übernehmen, sagte nach der Sitzung, dass auch er sich Gedanken mache um den Weihnachtsmarkt. Es wäre denkbar, dass der Verein Kulturraum- und Brauchtumspflege, der eigentlich gegründet wurde, um die 800-Jahrfeier zu organisieren, sich um einen verkürzten Weihnachtsmarkt kümmern könnte. Dafür eine Lösung zu finden, wird die Dippser jetzt in der Sommerhitze beschäftigen.

