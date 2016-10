Dippser Kleinkunst Der Musikantenklub tritt in Dipps verstärkt als Veranstalter in den Vordergrund. Wie die neuen Pläne aussehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Frieder Ehrlich eröffnet die neue Kleinkunstreihe, die der Dippser Musikantenklub startet. © Archivfoto: K. Grießbach Frieder Ehrlich eröffnet die neue Kleinkunstreihe, die der Dippser Musikantenklub startet.

Der Vorsitzende Werner Buchauer des Dippser Musikantenklubs.

Der Musikantenklub will eine neue Veranstaltungsreihe starten unter dem Titel „Dippser Kleinkunst“, wie sein Vorsitzender, Werner Buchauer, mitteilte. „Es soll keine Reihe an einem festen Ort werden, sondern wir suchen zu jeder Veranstaltung den passenden Ort“, sagt Buchauer. Ein monatlicher Rhythmus ist jetzt vorgesehen.

Dabei plant Buchauer eine breite Palette von Veranstaltungen. Die ersten drei Termine stecken in etwa das Terrain ab, das der Klub mit seiner neuen Reihe bearbeiten will. Zum Auftakt tritt am 4. November, um 20 Uhr, im Bahnhotel Dippoldiswalde Frieder Ehrlich aus Geising auf. Ehrlich hat sein eigenes kleines Wohnstubentheater, spielt seit Jahrzehnten bei den Stichlingen mit und war auch lange Präsident des Ski- und Eisfaschings in Geising. In Dippoldiswalde tritt er mit seinem Soloprogramm „Schwulitäten mit Frivolitäten“ auf. „Ich denke, das wird ein schöner Einstieg“, sagt Buchauer.

Musik und Kochkunst stehen zum Jahreswechsel im Mittelpunkt. Dafür plant der Musikantenklub eine Silvesterparty in der Strandperle an der Talsperre Malter. Dazu gibt es Livemusik. Hier spielt Buchauer selbst mit befreundeten Musikern.

Die Januarveranstaltung der Dippser Kleinkunst ist schon in Vorbereitung, aber noch nicht endgültig festgelegt. „Ich tendiere in Richtung Jazz“, kündigt Buchauer an. Weiter reicht die Planung bisher nicht. Welche Richtung die Reihe dann nimmt, hängt auch davon ab, wie das Echo auf die ersten Termine sein wird. Darauf ist auch Buchauer selbst gespannt.

Musikantenklub organisiert Dippser Stadtfest

Der Musikantenklub besteht seit Jahren. Schon in den 1980er-Jahren haben sich dort Musiker jeden Monat getroffen, zusammengespielt und Erfahrungen ausgetauscht. Das ist später eingeschlafen. Aber 2004 kam die Idee auf, den Klub als eingetragenen Verein neu zu gründen. Damals haben über 40 Mitglieder mitgemacht. Deren Zahl ist inzwischen auf ein gutes Dutzend zurückgegangen. Sie haben schon Open-Air-Konzerte vor den Parksälen in Dippoldiswalde organisiert. Der gemeinnützige Verein hat auch Workshops für Nachwuchsmusiker angeboten. Die Mitglieder treffen sich im Winterhalbjahr monatlich. Bei diesen Vereinstreffen treten auch Nachwuchsbands aus der Umgebung auf. Darüber hinaus ist der Musikantenklub in Dippoldiswalde seit dem vergangenen Jahr verstärkt ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Damals hat sich der Verein zusammen mit anderen engagierten Bürgern den Hut aufgesetzt für die Organisation des Stadtfests, welche die Stadt selbst nicht mehr übernehmen wollte.

Es ist aber nicht die einzige größere Veranstaltung, welche von dem Klub übernommen wird. Neben dem Stadtfest organisiert er auch das Maibaumstellen und das Bahnhofsfest als feste jährliche Termine. Und zum ersten Mal organisiert er im Auftrag des Ortschaftsrats Dippoldiswalde am 7. Dezember die Seniorenweihnachtsfeier in der Stadt. Dort wird Dr. Peter Kersten, der Zauberpeter, auftreten.

Kontakt: Werner Buchauer Tel. 03504 614365.

zur Startseite