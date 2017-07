Dippser Kinder gestalten ihre eigene Stadt Wie funktioniert eigentlich eine Stadt mit Rathaus, Betrieben und der Polizei? Das können Kinder schon lernen.

Yassin Schober (li.) aus Oelsa und Christian Vogt aus Dipps bauen in der Tischlerei der Kinderstadt Vogelhäuschen. © Frank Baldauf

Dippoldiswalde. Die Stadt in der Stadt, als Kinderstadt in der großen Kreisstadt Dippoldiswalde, hat schon zehn Jahre Tradition. Der Kinderschutzbund hat das Projekt diese Woche wieder auf seinem Gelände am Familienzentrum angeboten. 75 Kinder haben eine Woche lang eine Stadt im Kleinen gestaltet. Die Kinderstadt hat wie jede richtige Stadt ein Rathaus, Bank, Polizei, eine Universität, Betriebe und Handelseinrichtungen.

Neu waren in diesem Jahr eine Gießerei und ein Textildesigner, informierte Josefine Schuhmacher, die beim Kinderschutzbund für das Projekt verantwortlich ist.

Die 23 Betreuer organisierten mit den Teilnehmern auch Olympische Spiele, die auf Böhms Wiese stattfanden. Die Teilnehmer der Universität machten einen Ausflug in die Stadtbibliothek. Und am Freitagnachmittag präsentierten alle Teilnehmer die Ergebnisse ihre Arbeit bei einem großen Abschlussfest. Eine Modenschau, eine Zirkusvorführung oder Vorträge zu den Themen, die an der Universität behandelt wurden, standen auf dem Programm. Finanziert wurde die Kinderstadt mit einem Zuschuss aus dem Programm „Weltoffenes Sachsen“, durch Teilnehmerbeiträge, Sponsorengelder und eigene Gelder des Kinderschutzbundes.

zur Startseite