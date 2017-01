Dippser Firma saniert Dorfgründel

Am Cunnersdorfer Bach zwischen den Neuen Häusern in Reinhardtsgrimma und der Mündung in den Schlottwitzgrundbach sollen die Schäden vom Hochwasser 2013 beseitigt werden. Den Auftrag dazu erteilte der Stadtrat am Dienstag der Dippser Firma Waldwirtschaft Göhler, die mit 59 600 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben haben. Insgesamt beteiligten sich zwölf Firmen um den Auftrag, teilt das Bauamt mit.

Die Firma soll bereits am 22. März mit den Arbeiten beginnen, da zur Vorbereitung der Maßnahme Bäume gefällt werden müssen. Das sei nur außerhalb der Vegetationszeit bis zum 28. Februar möglich, heißt es aus dem Bauamt. Geplant ist das Wiederherstellen von Böschungen, der Bachsohle und zwei Furten. Außerdem soll der Bach ausgebaggert werden. (SZ/mb)

zur Startseite