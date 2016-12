Dipps zahlt dem Bund 167 000 Euro für Bauland

Die Stadt Dippoldiswalde muss dem Bund gut 167 000 Euro bezahlen. Für das Baugebiet Ziegelgrund in Reichstädt hat die damalige Gemeinde ein landwirtschaftliches Grundstück verwendet, das sie zwar verwaltete. Die Gemeinde Reichstädt war aber nicht Eigentümerin, als 1991 das Baugebiet geplant wurde. Deswegen hat die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft des Bundes (BVVG) beantragt, dass sie Eigentümerin der Flächen wird – mit Erfolg.

Aus dem Grundstück sind in der Zwischenzeit zwölf Parzellen geworden, welche die Stadt Dippoldiswalde nach der Eingemeindung von Reichstädt großteils verkauft hat. Weil aber das Eigentum dem Bund zugesprochen worden ist, muss die Stadt ihre Einnahmen an diesen abgeben. Insgesamt geht es um 167 086 Euro. Dipps hat eine Rate von 70 500 Euro im September überwiesen. Für die zweite Rate von 96 586 Euro gab der Stadtrat auf seiner Sitzung am Mittwoch die Gelder frei. (SZ/fh)

