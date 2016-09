Dipps wird zur Großbaustelle

Wo rücken in Dippoldiswalde die Baufahrzeuge an?

Das Landratsamt lässt die Weißeritzstraße vom Knotenpunkt Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Große Mühlstraße/Talsperrenstraße in Schuss bringen. Ebenso die Rabenauer Straße vom Abzweig Nikolai-Ostrowski-Straße in Richtung Heidehof. In dem Zuge wird auch die Kreuzung Rabenauer/Hohe Straße mit auf Vordermann gebracht, informiert die Kreisverwaltung. Um die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten, werden beide Straßen jeweils in drei Abschnitten gebaut. Und, so verspricht das Landratsamt, es wird jeweils immer nur auf einem Abschnitt gearbeitet. Nach Angaben der Stadtverwaltung Dippoldiswalde, mit der diese Baumaßnahmen abgestimmt wurden, ist geplant, auf der Weißeritzstraße am Knotenpunkt Bahnhofstraße zu beginnen zunächst bis zur Einfahrt zum Bauhof. Dann soll es weitergehen bis zur Zufahrt zum Parkplatz, und der letzte Bauabschnitt reicht dann von dort bis zur Kreuzung Große Mühlstraße/Talsperrenstraße. Auf der Rabenauer Straße sollen die Arbeiten am Abzweig Nikolai-Ostrowski-Straße losgehen, zunächst bis zum Diska-Einkaufsmarkt. Daran schließt sich der zweite Bauabschnitt an bis zur Kreuzung Hohe Straße. Danach ist der Kreuzungsbereich selbst an der Reihe.