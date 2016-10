Dipps will Zinswetten beenden Die Stadt will aus riskanten Anlagen raus. Die Verträge sollen noch dieses Jahr beendet werden.

© picture alliance

Die Stadt Dippoldiswalde will das Thema Zinswetten endgültig abhaken. Das soll noch dieses Jahr passieren. Drei solche Verträge hat die Stadt noch laufen. Diese wurden mit der Commerzbank abgeschlossen. Als sie 2009 und 2010 vereinbart wurden, ging es um 2,3 Millionen Euro. Ende letzten Jahren waren davon noch 160 000 Euro übrig, also ein überschaubarer Betrag. Udo Krauße, der Finanzchef der Stadtverwaltung, teilte im Vorbericht zum Haushaltsplan für dieses Jahr mit: „Diese sollen aufgrund der Marktlage voraussichtlich in 2016 beendet werden“. Der Plan ist vergangene Woche im Stadtrat beschlossen worden.

Dippoldiswalde hat in früheren Jahren mehrere sogenannte Swaps abgeschlossen, die auch Zinswetten genannt werden. Doch das anfangs gute Geschäft hat der Stadt später Probleme bereitet. Ein Risiko in Millionenhöhe drohte. Die Stadt hat gegen die Landesbank Baden-Württemberg geklagt und 2013 einen Vergleich geschlossen. Damit ist sie aus den riskantesten Verträgen herausgekommen. Nun soll das Thema für Dippoldiswalde ganz beendet werden. (SZ/fh)

zur Startseite