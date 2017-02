Dipps will Regeln für Wochenmarkt entschärfen Die Diskussion um die strikte Parkregelung auf dem Wochenmarkt geht weiter. Nun soll es der Stadtrat richten.

Um diese Jahreszeit leuchtet es überhaupt nicht ein, warum auf dem Wochenmarkt nicht noch das ein oder andere Händlerauto stehen soll. Platz ist reichlich. © Egbert Kamprath

Seinerzeit im September 2015 hat der Stadtrat die Nutzungsordnung für den Dippser Markt ohne großes Aufheben beschlossen. Seit die Stadtverwaltung sie aber strikt durchdrückt, ist in Dippoldiswalde die Aufregung über das Paragrafenwerk groß.

Bei der Neufassung hat der Stadtrat hauptsächlich etwas an den Zeiten geändert. Aber der Satz „Sonstige Fahrzeuge dürfen während der Marktzeit nicht auf dem Marktplatz abgestellt werden“ blieb unverändert drin. Das hat aber auch niemanden beunruhigt, weil es nicht so hart durchgedrückt wurde. Seit die Stadtverwaltung aber dieses Jahr scharf durchgreift, ist die Aufregung groß. Die ersten Händler bleiben dem Dippoldiswalder Wochenmarkt schon fern. Die Stadtverwaltung hält aber bisher an der neuen Vorgehensweise fest.

Die gewählten Abgeordneten wollen sie jetzt aber stoppen. René Schlechter (CDU), Ortsvorsteher von Dippoldiswalde, hat im Technischen Ausschuss den Antrag gestellt, dass der Stadtrat sich noch einmal mit der Marktordnung befassen soll. Damit setzt er einen Beschluss des Ortschaftsrats Dippoldiswalde aus dessen jüngster Sitzung um. Das ist die Chance, an der Marktordnung etwas zu ändern.

Das Ziel seines Antrags ist klar. Bei einer solchen Überarbeitung soll die strittige Regelung, welche die Lieferautos der Händler vom Platz verbannt, gekippt werden. So wie sich die Stimmung im Stadtrat bisher darstellt, wird es auch so kommen. Kein Stadtrat hat bisher das verschärfte Vorgehen der Verwaltung verteidigt.

Stadträtin Karelli Krischker (SPD) hatte sich ebenfalls mit der Marktordnung befasst und wies darauf hin, dass die Verordnung in sich widersprüchlich ist. In einem Paragrafen lässt sie einen Spielraum, Fahrzeuge in den Stand einzubeziehen, im nächsten untersagt sie das. Auch wegen anderer Schwachpunkte bezweifelt sie, ob diese Regelung überhaupt rechtmäßig ist. Eine Überarbeitung wäre also ohnehin angebracht.

Auch angesichts der Stimmung in der Stadt muss die Verwaltung einen Weg finden, um den Frieden auf dem Markt wieder herzustellen. Nach Informationen der Sächsischen Zeitung haben Mitarbeiter des Landratsamtes in Dippoldiswalde, die in ihrer Mittagspause das Angebot auf dem Wochenmarkt gerne nutzen, eine Unterschriftensammlung gestartet und vergangene Woche über 80 Unterschriften dem Oberbürgermeister übergeben.

Hartmut Hickmann, der in der Herrengasse nicht weit vom Marktplatz wohnt, wandte sich an die Redaktion der Sächsischen Zeitung und sagte: „Ich bin immer gerne in der Mittagspause auf den Markt zur Gulaschkanone gegangen. Das ist ärgerlich, dass das jetzt nicht mehr gehen soll. Warum kümmert sich die Stadt nicht lieber um die Zustände auf dem Busbahnhof? Dort wäre es viel dringender, für Ordnung zu sorgen.“

Außerdem läuft derzeit ein Verfahren, dass die Stadt den Betrieb von Wochen- und Weihnachtsmarkt abgeben will. Wenn das gutgehen soll, muss Ruhe herrschen um die Märkte und kein Streit, der die Stadt beunruhigt.

zur Startseite