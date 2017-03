Dipps will Parkverbot lockern OB Jens Peter setzt er das Parkverbot für Lieferfahrzeuge auf dem Markt strikt durch. Das hat nicht nur die Händler verärgert. Entspannung ist in Sicht.

Für Lieferfahrzeuge gilt Parkverbot auf dem Dippser Markt. © Archiv: SZ

Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) kündigte an, dass er die Parkregelung auf dem Wochenmarkt in Dippoldiswalde noch einmal dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen will. Seit Anfang des Jahres setzt er das Parkverbot für Lieferfahrzeuge auf dem Markt strikt durch. Nur noch Verkaufswagen dürfen auf der Marktfläche stehen. Andere Lieferfahrzeuge müssen woanders abgestellt werden. Das hat für Unmut unter Händlern und auch Kunden gesorgt. Erste Händler haben den Wochenmarkt in Dipps schon verlassen.

Nach heftigen Protesten auch im Stadtrat hat der Ortschaftsrat Dippoldiswalde beantragt, das Thema neu aufzugreifen. Zu erwarten ist, dass dann der Rat die strikte Parkregelung kippen wird. Jedenfalls hat bisher kein Stadtrat dieses Vorgehen der Stadt verteidigt. (SZ/fh)

