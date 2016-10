Dipps verzichtet auf Wirtschaftsförderung Dippoldiswalde wollte mit den Nachbarkommunen die Region stärken. Doch dann kam alles ganz anders.

Für Dipps geht es bei dem Gemeinschaftsprojekt zur Wirtschaftsförderung um viel Geld. © dpa

Die schönen Zahlen des Joris Schofenberg von der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH konnten die Dippser Stadträte nicht überzeugen. Erst recht nicht die Beschlussvorlage, die ihnen kurz vor der Sitzung von der Stadtverwaltung auf den Tisch gelegt worden war. Und nicht einmal das in Aussicht gestellte Geld lockte. Für die Stadt ging es um einen Einsatz von 15 000 Euro in zwei Jahren. Dafür winkten – vorausgesetzt, alle Partner stimmten zu – rund 240 000 Euro. „Mit geringem Geld ist also ein großer Mehrwert gegeben“, erläuterte Schofenberg.

Die Entscheidung, ob die Stadt ein Gemeinschaftsprojekt zur Wirtschaftsförderung mit den Nachbarkommunen Glashütte, Altenberg und Klingenberg fortführt und ein Konzept erarbeitet, ging am Ende denkbar knapp aus. Nach Diskussion und Auszeit gab es ein Unentschieden, genauso viele Ja- wie Neinstimmen. Bei einer Pattsituation bedeutet das, der Antrag ist abgelehnt. Dipps steigt damit aus dem Wirtschaftsförderungsprojekt aus. Wie es weiter geht, ob die anderen drei Gemeinden die Sache nun allein machen oder es noch einmal einen Neustart gibt, ist offen.

Vor zwei Jahren hatten sich Glashütte, Altenberg, Dippoldiswalde und Klingenberg zusammengetan. Sie wollten angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels aus der Masse etwas herausragen und mit ihren gemeinsamen Potenzialen in der Zukunft punkten. In einem ersten Schritt sollte die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH mit Sitz in Dresden ausloten, ob das Sinn macht und tatsächlich etwas bringt. Projektleiter Joris Schofenberg stellte die Ergebnisse vergangene Woche erstmals im Dippser Stadtrat vor, die ihn zum Teil selbst überrascht hatten, wie er verriet. Demnach arbeiten etwa 40 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Osterzgebirge im verarbeitenden Gewerbe, das vor allem durch die Uhren- und feinmechanische Industrie geprägt ist. Dieser Anteil sei deutlich höher als in Sachsen. Das Gastgewerbe indes sei im Branchenvergleich im Osterzgebirge eher unterproportional vertreten.

Links zum Thema Kommentar: Dipps braucht mehr Transparenz

Die Landeshauptstadt und das Elbtal hätten eine enorme Sogwirkung, sodass viele Beschäftigte pendeln. Der Wettbewerb um Fachkräfte verschärfe sich angesichts der demografischen Entwicklung. Dazu kommt, dass auch das Osterzgebirge Entwicklungspotenzial hat. Etwa 85 Prozent der Gewerbeflächen seien inzwischen belegt. Noch knapp neun Hektar seien frei. So gebe es Erweiterungsflächen gerade in Dippoldiswalde und Altenberg, die ein Potenzial von fast 1 500 Arbeitsplätzen bieten. Das sei eine große Chance für die Region, so Schofenberg. Deshalb sei eine Profilierung im Wettbewerb umso wichtiger.

Vorgeschlagen wurde daher, das Projekt fortzuführen. Alle vier Gemeinden sollten zusammen eine zentrale Koordinierungsstelle für Wirtschaftsförderung schaffen, die extern ausgeschrieben werden sollte. Die Bürgermeister bevorzugten dafür eher einen qualifizierten Träger als eine Einzelperson, erläuterte Schofenberg. Denn erarbeitet werden soll auch ein Standortmarketingkonzept. Für das Gesamtpaket sind rund 240 000 Euro für einen Zeitraum von zwei Jahren veranschlagt. Das Projekt könnte zu 75 Prozent gefördert werden. Allerdings drückt die Zeit, der Antrag muss zügig eingereicht werden.

Die Dippser Stadträte waren hin- und hergerissen. Die SPD-Fraktion beantragte daher, den Beschluss noch einmal zurückzustellen. Karelli Krischker: „Warum gab es bisher keinen Zwischenbericht? Der Haushalt gibt das überhaupt nicht her.“ Doch so viel Zeit blieb offensichtlich auch nicht. Der Antrag wurde abgelehnt. Am Ende zogen die Dippser Stadträte die Notbremse und steigen aus dem Projekt gleich ganz aus.

zur Startseite