Dipps verkauft Parkplatz

Die Wohnungsgenossenschaft Dipps will im ehemaligen Landratsamtsgebäude Wohnungen einrichten. Dafür verkauft ihr die Stadt jetzt die notwendigen Stellplätze davor. © SZ/Franz Herz

Die Stadt Dippoldiswalde verkauft an die Wohnungsgenossenschaft den Parkplatz zwischen dem früheren Haus 2 des Landratsamtes und der Bahnhofstraße. Damit kommt wieder zusammen, was bis vor zehn Jahren schon einmal zusammengehörte. Aber um diese Entscheidung gab es heftige Debatten bis hin zu einer Privatfehde, die offiziell keine ist.

Die Geschichte fängt damit an, dass im vergangenen Jahr die Wohnungsgenossenschaft das frühere Haus 2 des Landratsamts in der Dr. Friedrichs-Straße vom Landkreis abkauft. Die Genossenschaft will das Amtsgebäude zu Wohnungen umbauen. 21 Wohnungen sind dort geplant, wie Falk Kühn-Meisegeier, der Genossenschaftsvorstand, informiert. Das heißt, dass hier 50 bis 60 Menschen einziehen und von sich sagen können: Wir wohnen am Dippser Schloss.

Für die Stadt bringt das mehrere Vorteile: Ein leerstehendes Haus wird wieder sinnvoll mit Leben gefüllt. Dabei entsteht neuer Wohnraum – und kein alltäglicher. Er liegt im Stadtzentrum in attraktiver Umgebung mit Schloss und Park. Das Haus selbst macht einen repräsentativen Eindruck, immerhin ist es 1903 als königlich sächsisches Finanzamt errichtet worden.

Aber es gab ein Hindernis: Heutzutage gehört zu jeder neu gebauten Wohnung ein Stellplatz. Das schreibt die sächsische Bauordnung so vor, und es weiß auch jeder aus der eigenen Erfahrung. Nun liegt zwar direkt neben dem Gebäude ein Parkplatz. Jedoch hat das Landratsamt den vor knapp zehn Jahren in einem Tauschgeschäft an die Stadt abgegeben und damit vom zugehörigen Gebäude getrennt. Die Stadt hat die Stellflächen einzeln verpachtet zu Preisen von 15 bis 25 Euro im Monat, wie Ortsvorsteher René Schlechter im Ortschaftsrat informiert hat.

Die Wohnungsgenossenschaft hat nun beantragt, die Fläche zu kaufen und damit wieder die Einheit von Gebäude und Stellflächen zu schaffen, die bis 2008 bestanden hatte. Damit könnte sie die erforderlichen Stellplätze nachweisen. Darüber muss der Stadtrat entscheiden, der sich auf seiner jüngsten Sitzung damit befasst hat.

Die Stadtverwaltung begrüßt das Vorhaben und hat sich auch starkgemacht, dass der Parkplatz nicht öffentlich ausgeschrieben werden muss, wie es sonst beim Verkauf von städtischen Grundstücken vorgesehen ist. Hier handelt es sich um eine sogenannte Komplettierung, die ohne Ausschreibung zulässig ist. Das hat die Stadtverwaltung in einer Beratung mit dem Landratsamt als Rechtsaufsicht festgestellt, wie der Baubeigeordnete Peter Antoniewski informiert. Die Stadt hat darauf ein Wertgutachten in Auftrag gegeben. Das kommt zu dem Schluss, dass der Parkplatz rund 68 000 Euro wert ist. Mindestens zu diesem Preis soll der Platz an die Genossenschaft verkauft werden, lautet der Vorschlag der Stadtverwaltung.

Doch die CDU-Fraktion geht dabei nicht mit. Ihr Vorsitzender Torsten Teubner lobt das Vorhaben. Er spricht von einer Aufwertung des Stadtgebiets und davon, dass es neue Bürger anlocken könnte. Dann stellt er aber einen Antrag, der höhere Mieten verursachen würde. Der Parkplatz soll nicht für 68 000 Euro, sondern für mindestens 100 000 Euro verkauft werden. René Schlechter (CDU), der Ortsvorsteher von Dippoldiswalde, erinnert daran, dass er sich schon im Ortschaftsrat dafür eingesetzt hat, dass die Parkplätze für die Lehrer der Oberschule und Anwohner erhalten bleiben. Er dementiert auch ungefragt, dass es sich dabei um eine Privatfehde zwischen ihm und dem Genossenschaftsvorstand Falk Kühn-Meisegeier handle.

Gegen eine solche willkürliche Erhöhung des Kaufpreises wendet sich Marko Thiele (Freie Wähler). Es ist ja kein fremder Investor hier am Werk, sondern ein einheimisches Wohnungsunternehmen. So knapp wie nur denkbar lehnt der Stadtrat darauf die Verteuerung ab. Elf gegen elf Stimmen ergeben ein Patt, sodass es beim Vorschlag der Stadtverwaltung blieb. Schließlich entscheidet sich der Rat mit 15 gegen 7 Stimmen für den Verkauf des Parkplatzes. Für die Genossenschaft ist jetzt der Weg frei, um ihr Bauprojekt in Angriff zu nehmen. „Wir wollen dieses Jahr mit dem Entkernen beginnen. Über den Winter soll die Haustechnik eingebaut werden, und ich hoffe, dass wir im Sommer, Herbst 2018 die Wohnungen vermieten können“, sagt Kühn-Meisegeier.

