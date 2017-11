Dipps vergibt Winterdienstaufträge Sieben Firmen kümmern sich im Auftrag der Stadt Dippoldiswalde um das Räumen und Streuen. Dabei geht es um eine halbe Million Euro.

© Symbolfoto: dpa

Der Haupt- und Verwaltungsausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde hat sieben Firmen mit dem Winterdienst in den kommenden drei Wintern in verschiedenen Ortsteilen beauftragt. Insgesamt kalkuliert die Stadtverwaltung dafür mit Kosten von gut einer halben Million Euro. Die Firmen sind jeweils für ein Teilgebiet zuständig. Für die Hauptstrecken in Reichstädt, Berreuth, Dippoldiswalde, Elend und Reinholdshain erhielt die Tiefbaufirma Rocco Krönert aus Reichstädt den Auftrag. In Ammelsdorf und Schönfeld ist der Landwirtschaftsbetrieb Hänel aus Hartmannsdorf-Reichenau fürs Räumen und Streuen verantwortlich, in Obercarsdorf der Forstservice Jens Teubner aus Schmiedeberg. Für Dippoldiswalde und Ulberndorf bekam das Dienstleistungsunternehmen Tino Scheer den Auftrag, ebenfalls für die Räumung am Busbahnhof und die Unterstützung des Bauhofs bei der Handräumung.

In Reinholdshain übernimmt der Lkw-Service Pötzsch, der im Gewerbegebiet ansässig ist, den Winterdienst. In Oberhäslich und Reinberg kümmert sich das Baugeschäft Silvio Müller aus Oberhäslich darum, dass die Straßen von Schnee und Eis befreit werden und in Hennersdorf sowie Sadisdorf die Sadisdorfer Agrar AG. Um manche Aufträge hatten sich bis zu drei Firmen beworben, bei anderen Losen hatte sich nur ein Interessent gemeldet. Die Summen, um die es bei den einzelnen Aufträgen in den nächsten drei Wintern gehen wird, schwanken zwischen rund 46 500 und 91 600 Euro. (SZ/fh)

